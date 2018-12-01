Во Владивостоке устанавливают главный атрибут Нового года

Совсем скоро в центре города появится почти 30-метровая светодинамическая новогодняя ёлка. Специалисты рассказали, что на каждой ветке – встроенная гирлянда. Всего у неё 16 режимов, и каждый из них запрограммирован на определённый рисунок и интервал мерцания. К слову, по данным пресс-службы администрации Владивостока, эту ёлку в приморской столице устанавливают уже во второй раз. Украшения главного атрибута по-прежнему выполнены в стиле русского расписного узора.