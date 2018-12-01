Во Владивостоке устанавливают главный атрибут Нового года

Posted 1 декабря 2018, 07:37
Published 1 декабря 2018, 07:37
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Подрядная организация приступила к установке конструкции ещё в пятницу, 30 ноября.
Совсем скоро в центре города появится почти 30-метровая светодинамическая новогодняя ёлка. Специалисты рассказали, что на каждой ветке – встроенная гирлянда. Всего у неё 16 режимов, и каждый из них запрограммирован на определённый рисунок и интервал мерцания. К слову, по данным пресс-службы администрации Владивостока, эту ёлку в приморской столице устанавливают уже во второй раз. Украшения главного атрибута по-прежнему выполнены в стиле русского расписного узора.
Представитель компании «Звезда Востока ДВ», которая в этом году устаналивает главный новогодний символ на центральной площади, Антон Саночкин рассказал, что в этом году высоты ёлке добавит звезда, размер которой составил примерно два метра.
Так, в планах у специалистов, что ель будет полностью установлена уже 5 декабря. Простоит красавица до 26 января. К слову, по всему Владивостоку в этом году появится ещё около 10 новогодних ёлок.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», ярмарка-фестиваль «Новогодняя сказка» пройдет в Приморье. Праздничные мероприятия состоятся сразу на двух площадках краевого центра. Кроме того, на Спортивной набережной Владивостока постоят новогодний городок. Именно там состоятся все праздничные гулянья, а также концерты с участием артистов и творческих личностей Приморского края.