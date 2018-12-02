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Posted 2 декабря 2018, 04:13

Published 2 декабря 2018, 04:13

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Во Владивостоке женщина спровоцировала серьёзное ДТП с такси

2 декабря 2018, 04:13
Сюжет
Происшествие
2 декабря во Владивостоке произошла серьёзная авария с участием двух собратьев по автоконцерну Toyota. По свидетельствам очевидцев, ДТП спровоцировала водитель Probox. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», пострадали 3 человека.

Авария разыгралась в выходной день на улице Выселковая во Владивостоке. Свидетели уверяют, что Toyota Probox выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем таксомоторной компании. Удар оказался такой силы, что машины раскидало по разным сторонам проезжей части. Разбитые авто создали внушительную помеху для других участников дорожного, поэтому быстро образовался транспортный затор в обе стороны.

На место происшествия по тревожному вызову прибыли специалисты оперативных служб города. Помощь медиков понадобилась виновнице аварии и двум пассажирам такси. Сейчас на аварийном участке работают сотрудники ДПС, которым предстоит установить все подробности случившегося.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в первый день зимы в приморской столице случилась серьёзная авария с участием корейского пикапа. Машина протаранила ограждение городского парка.

#Новости#Происшествие
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