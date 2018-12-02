Во Владивостоке женщина спровоцировала серьёзное ДТП с такси

Авария разыгралась в выходной день на улице Выселковая во Владивостоке. Свидетели уверяют, что Toyota Probox выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем таксомоторной компании. Удар оказался такой силы, что машины раскидало по разным сторонам проезжей части. Разбитые авто создали внушительную помеху для других участников дорожного, поэтому быстро образовался транспортный затор в обе стороны.