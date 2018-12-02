Во Владивостоке женщина спровоцировала серьёзное ДТП с такси

Posted 2 декабря 2018, 04:13
Published 2 декабря 2018, 04:13
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Авария разыгралась в выходной день на улице Выселковая во Владивостоке. Свидетели уверяют, что Toyota Probox выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем таксомоторной компании. Удар оказался такой силы, что машины раскидало по разным сторонам проезжей части. Разбитые авто создали внушительную помеху для других участников дорожного, поэтому быстро образовался транспортный затор в обе стороны.
На место происшествия по тревожному вызову прибыли специалисты оперативных служб города. Помощь медиков понадобилась виновнице аварии и двум пассажирам такси. Сейчас на аварийном участке работают сотрудники ДПС, которым предстоит установить все подробности случившегося.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в первый день зимы в приморской столице случилась серьёзная авария с участием корейского пикапа. Машина протаранила ограждение городского парка.