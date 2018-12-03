В Благовещенске двадцать пожарных спасали цветочный салон

По тревожному вызову к месту происшествия были стянуты 6 пожарных расчётов. В тушении приняли участие 20 человек личного состава. Благодаря оперативным действиям специалистов, огонь не успел распространиться по зданию и перекинуться на минимаркет, расположенный в шаговой доступности. В результате возгорания от пламени пострадали стены торгового зала, повреждены холодильные установки и стеллажи, в складских помещениях осталась копоть. По предварительной информации пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.