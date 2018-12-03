В Благовещенске двадцать пожарных спасали цветочный салон

Posted 3 декабря 2018, 11:52
Published 3 декабря 2018, 11:52
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», пожар произошёл в цветочном салоне, расположенном на первом этаже административного здания на Пионерской,115. К моменту приезда пожарных огонь уже успел распространиться по цветочному магазину, из окон валил чёрный дым. По сообщению пресс-службы амурского управления МЧС, открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут.
По тревожному вызову к месту происшествия были стянуты 6 пожарных расчётов. В тушении приняли участие 20 человек личного состава. Благодаря оперативным действиям специалистов, огонь не успел распространиться по зданию и перекинуться на минимаркет, расположенный в шаговой доступности. В результате возгорания от пламени пострадали стены торгового зала, повреждены холодильные установки и стеллажи, в складских помещениях осталась копоть. По предварительной информации пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, о серьёзном пожаре, который произошёл в торговом центре Владивостока. Огонь уничтожил часть постройки и нанёс значительный ущерб арендаторам помещений. Также накануне агентство подробно вспомнило все масштабные пожары, которые произошли в Приморье в 2018 году.