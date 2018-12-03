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Posted 3 декабря 2018, 11:52

Published 3 декабря 2018, 11:52

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

В Благовещенске двадцать пожарных спасали цветочный салон

3 декабря 2018, 11:52
Брандмейстерам Амурской области накануне пришлось спасать от огня цветочный салон в Благовещенске. В тушении приняли участие 20 человек. Несмотря на старания специалистов, помещение успело изрядно выгореть, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», пожар произошёл в цветочном салоне, расположенном на первом этаже административного здания на Пионерской,115. К моменту приезда пожарных огонь уже успел распространиться по цветочному магазину, из окон валил чёрный дым. По сообщению пресс-службы амурского управления МЧС, открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут.

По тревожному вызову к месту происшествия были стянуты 6 пожарных расчётов. В тушении приняли участие 20 человек личного состава. Благодаря оперативным действиям специалистов, огонь не успел распространиться по зданию и перекинуться на минимаркет, расположенный в шаговой доступности. В результате возгорания от пламени пострадали стены торгового зала, повреждены холодильные установки и стеллажи, в складских помещениях осталась копоть. По предварительной информации пожар произошёл из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, о серьёзном пожаре, который произошёл в торговом центре Владивостока. Огонь уничтожил часть постройки и нанёс значительный ущерб арендаторам помещений. Также накануне агентство подробно вспомнило все масштабные пожары, которые произошли в Приморье в 2018 году.

#Новости#Видео#Амурская область
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