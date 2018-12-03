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Posted 3 декабря 2018, 04:43

Published 3 декабря 2018, 04:43

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

В хлебе супермаркета «Самбери» приморец нашёл «живой изюм»

3 декабря 2018, 04:43
Сюжет
Продукты
Покупатель известной в Приморье торговой сети «Самбери» нашёл в пакете со свежевыпеченным хлебом таракана. О своей неприятной находке гражданин рассказал подписчикам популярного паблика в Instagram, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Покупатель зафиксировал на видео, как насекомое активно путешествует по свежей булке хлеба, упакованной в фасовочный пакет. «Живой хлеб» он приобрёл в одном из супермаркетов во Фрунзенском районе Владивостока.

«Мы, конечно, не Ревизорро, но сообщить считаем нужным. В супермаркете «Самбери» на Крыгина наш подписчик запечатлел упакованный с тараканом хлеб. Приятного аппетита», – рассказали администраторы паблика dps_vl.

Реакция подписчиков довольно неоднозначная: некоторые выразили своё недовольство, другие вовсе не удивились данному факту. Были даже те, кому стало жалко насекомое.

«Да какой таракан, это изюм… просто ещё живой», «Уверяю вас, друзья, тараканы есть в любом заведении», «Ничего сверхъестественного», «Бедный малыш, не может выбраться», «Это контролёр качества», – высказались подписчики в комментариях под видео.

К слову, один из пользователей рассказал, что работал в этой сети магазинов. По его словам, насекомые в «Самбери» – не редкий случай.

«Сколько там работал, с месяц, всегда были такие приятели. Вся их хлебопекарня в крысах и насекомых. А что делать, это бизнес, это Россия», – отметил подписчик паблика.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что житель Хабаровска обнаружил на полке с хлебцами в гипермаркете «Самбери» таракана. Бегающее мимо продуктов насекомое он снял на видео и показал сотрудникам торговой точки. Неприятная ситуация произошла в ещё одном популярном супермаркете. В одном из сети магазинов «Реми» во Владивостоке обокрали женщину, которая оставила свои вещи в специальном шкафчике под замком.

#Новости#Общество#Продукты#Продукты питания#Хлеб
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