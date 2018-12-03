В хлебе супермаркета «Самбери» приморец нашёл «живой изюм»

Posted 3 декабря 2018, 04:43
Published 3 декабря 2018, 04:43
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Покупатель зафиксировал на видео, как насекомое активно путешествует по свежей булке хлеба, упакованной в фасовочный пакет. «Живой хлеб» он приобрёл в одном из супермаркетов во Фрунзенском районе Владивостока.
«Мы, конечно, не Ревизорро, но сообщить считаем нужным. В супермаркете «Самбери» на Крыгина наш подписчик запечатлел упакованный с тараканом хлеб. Приятного аппетита», – рассказали администраторы паблика dps_vl.
Реакция подписчиков довольно неоднозначная: некоторые выразили своё недовольство, другие вовсе не удивились данному факту. Были даже те, кому стало жалко насекомое.
«Да какой таракан, это изюм… просто ещё живой», «Уверяю вас, друзья, тараканы есть в любом заведении», «Ничего сверхъестественного», «Бедный малыш, не может выбраться», «Это контролёр качества», – высказались подписчики в комментариях под видео.
К слову, один из пользователей рассказал, что работал в этой сети магазинов. По его словам, насекомые в «Самбери» – не редкий случай.
«Сколько там работал, с месяц, всегда были такие приятели. Вся их хлебопекарня в крысах и насекомых. А что делать, это бизнес, это Россия», – отметил подписчик паблика.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что житель Хабаровска обнаружил на полке с хлебцами в гипермаркете «Самбери» таракана. Бегающее мимо продуктов насекомое он снял на видео и показал сотрудникам торговой точки. Неприятная ситуация произошла в ещё одном популярном супермаркете. В одном из сети магазинов «Реми» во Владивостоке обокрали женщину, которая оставила свои вещи в специальном шкафчике под замком.