В хлебе супермаркета «Самбери» приморец нашёл «живой изюм»

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что житель Хабаровска обнаружил на полке с хлебцами в гипермаркете «Самбери» таракана. Бегающее мимо продуктов насекомое он снял на видео и показал сотрудникам торговой точки. Неприятная ситуация произошла в ещё одном популярном супермаркете. В одном из сети магазинов «Реми» во Владивостоке обокрали женщину, которая оставила свои вещи в специальном шкафчике под замком.