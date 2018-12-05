Голые приморцы проехались по Золотому мосту во Владивостоке

Posted 5 декабря 2018, 05:50
Published 5 декабря 2018, 05:50
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Видеоматериал с места событий разместили в популярном паблике социальной сети Instagram. Двое парней в вечернее время решили проехаться по мосту с мыса Чуркин на материк на мопеде практически «в чём мать родила». При этом пассажир, по неизвестным причинам, был заклеен скотчем.
Данный «парад» сопровождал другой экипаж. Однако другие участники гонки учли «капризы» приморской погоды и в отличие от друзей оделись теплей.
Видеоролик обсудили пользователи социальных сетей. Для многих это стало обычной шуткой. Другие посчитали, что у парней «не хватает мозгов».
«То чувство, когда один из них – мой одноклассник», - отметила одна из подписчиц в социальных сетях.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в середине ноября четверо мужчин во Владивостоке решили прогуляться по Золотому мосту. Они «создали» себе жёлтый автобус, «сели» в него и поехали. Однако группу смельчаков вовремя остановил охранник сооружения.
За один день видеоролик на канале посмотрели уже более 77 тысяч пользователей. Многие подписчики посчитали, что «пора открыть мост для пеших прогулок».
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», мост через бухту Золотой Рог закрыли для пеших прогулок ещё в 2015 году. Тогда краевая прокуратура обнаружила, что люди идут по техническим проходам, предназначенным исключительно для обслуживания объекта. Специалисты пришли к выводу, что проходы шириной 0,75 метра небезопасны, к тому же нет должного контроля. Это создавало угрозу для жизни и здоровья пешеходов в случае чрезвычайных происшествий, в том числе при столкновении машин с леерами и пожаров. Прогулки над бухтой больше не возобновятся, если мост не будет переоборудован под движение пешеходов.
Общественность Владивостока просила возобновить прогулки по мосту. Так, три года назад читатели РИА «Восток-Медиа» высказывали свои мнения о том, как можно решить проблему. Многие из них предлагали установить заградительные сетки.
В 2016 году приморцы даже собирали подписи для того, чтобы обеспечить себе прогулку по Золотому мосту. Но, очевидно, их попытки не увенчались успехом.
К слову, до 2018 года прогуляться по мосту можно было только 1 мая – в День Весны и Труда. Но в текущем году даже и эти прогулки отменили, традиционный парад прошёл по центральной улице.