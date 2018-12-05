Голые приморцы проехались по Золотому мосту во Владивостоке

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», мост через бухту Золотой Рог закрыли для пеших прогулок ещё в 2015 году. Тогда краевая прокуратура обнаружила, что люди идут по техническим проходам, предназначенным исключительно для обслуживания объекта. Специалисты пришли к выводу, что проходы шириной 0,75 метра небезопасны, к тому же нет должного контроля. Это создавало угрозу для жизни и здоровья пешеходов в случае чрезвычайных происшествий, в том числе при столкновении машин с леерами и пожаров. Прогулки над бухтой больше не возобновятся, если мост не будет переоборудован под движение пешеходов.