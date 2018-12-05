В Белогорске закроют аварийный мост через Транссиб

Posted 5 декабря 2018, 10:36
Published 5 декабря 2018, 10:36
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Треснувший путепровод, соединяющий центральную часть Белогорска с микрорайоном «Транспортный», вскоре закроют на ремонт, ориентировочная стоимость которого – 4 миллиона рублей. РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что несущие конструкции моста через Транссиб эксперты признали аварийными. Прокуратура требовала незамедлительного ограничения любого вида движения, в городе ввели режим ЧС.
Расширенное заседание правительства, на котором обсудили будущее путепровода, прошло в Амурской области накануне. По сообщению пресс-службы администрации Белогорска, итогом встречи главы с ответственными лицами стало решение о временном укреплении одной из опор. При этом эксперт предложил соорудить конструкцию для укрепления из шпал и металла. Однако подобное решение вызвало споры, и специалисты предложили заменить шпалы на железобетонные блоки. На данный момент проект находится на доработке, ориентировочная стоимость временного укрепления составит около 4 миллионов рублей.
Естественно, что при проведении работ движение на путепроводе будет полностью ограничено. Пока по аварийному мосту проезд разрешён для легкового транспорта. Глава Белогорска Станислав Мелюков надеется, что строители и подрядные организации смогут провести аварийный ремонт в короткие сроки. Мэр констатировал, что в Амурской области вскоре ожидаются сильные морозы, которые никак не располагают к пешим прогулкам местного населения. Укрепление опоры начнётся после согласования с начальством регионального отделения РЖД.