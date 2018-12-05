В Белогорске закроют аварийный мост через Транссиб

Расширенное заседание правительства, на котором обсудили будущее путепровода, прошло в Амурской области накануне. По сообщению пресс-службы администрации Белогорска, итогом встречи главы с ответственными лицами стало решение о временном укреплении одной из опор. При этом эксперт предложил соорудить конструкцию для укрепления из шпал и металла. Однако подобное решение вызвало споры, и специалисты предложили заменить шпалы на железобетонные блоки. На данный момент проект находится на доработке, ориентировочная стоимость временного укрепления составит около 4 миллионов рублей.