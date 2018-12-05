Владимир Беспалов: лесопромышленности края требуется реформация

Posted 5 декабря 2018, 07:48
Published 5 декабря 2018, 07:48
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Решить ситуацию хотя бы частично позволит практика советского периода.
Взимаемые налоги с лесопереработки ничтожно малы, большая их часть уходит в краевой бюджет, муниципалитеты вынуждены выкупать лес, который спиливается буквально у них на глазах. Более того, снижение социальной нагрузки с бизнеса приводит к ухудшению и социальных условий. Мало кто из предпринимателей заботится в настоящее время о благополучии граждан: жильё, культурные учреждения, школы, садики строятся за счёт государства, а не за счёт леспромхозов, как это было раньше.
«Муниципалитет, где проходит заготовка леса, не получает практически никаких доходов, они просто проходят мимо районной казны. Как в этой ситуации ремонтировать школы и больницы? Люди вынуждены идти на поклон к местным лесным баронам и просить несколько кубометров древесины. В итоге получают, но должен быть соответствующий закон, который обяжет оставлять часть в натуральном или материальном выражении в самом муниципалитете. Мы будем разрабатывать эту идею, при необходимости выходить на федеральные органы власти, для разрешения вопроса», - отметил депутат.
Народный избранник обратил внимание на исторический опыт в данном вопросе. Как оказалось, подобная практика была в советский период и, по его мнению, может быть вполне успешно интегрирована в реалии рыночной экономики. При этом Владимир Беспалов видит необходимость изменения налоговой базы. Уже давно возникла потребность оставлять больше отчислений в муниципалитетах, тем самым предоставляя районам большую финансовую свободу. В ином случае национальное достояние каждого жителя Приморья - лес, который вырубается огромными объёмами и приносит колоссальную прибыль - останется недосягаемым для населения.