Владимир Беспалов: лесопромышленности края требуется реформация

«Муниципалитет, где проходит заготовка леса, не получает практически никаких доходов, они просто проходят мимо районной казны. Как в этой ситуации ремонтировать школы и больницы? Люди вынуждены идти на поклон к местным лесным баронам и просить несколько кубометров древесины. В итоге получают, но должен быть соответствующий закон, который обяжет оставлять часть в натуральном или материальном выражении в самом муниципалитете. Мы будем разрабатывать эту идею, при необходимости выходить на федеральные органы власти, для разрешения вопроса», - отметил депутат.