Синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморская столица готовилась как минимум к 4 снегопадам в декабре. Правда, один из них город уже миновал. Предварительный прогноз составили специалисты «Примгидромета». В случае ухудшения погоды в городе будут введены ограничения для большегрузов.