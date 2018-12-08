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Posted 7 декабря 2018, 23:23

Published 7 декабря 2018, 23:23

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

7 декабря 2018, 23:23
На Дальнем Востоке властвует мощный сибирский антициклон – в регионах установилась морозная погода. Выходные в Приморье, например, будут по-зимнему холодными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», сегодня, 8 декабря, погоду в крае диктует гребень континентального антициклона. Несмотря на ясную и сравнительно спокойную погоду, морозы в регионе только усиливаются. Днём в субботу температурный фон составит от -1 до -16 градусов, в северо-западных районах столбики термометров опустятся до -21 градуса.

В ночь на воскресенье, 9 декабря, морозы станут ещё сильнее. При этом воскресный день наоборот окажется комфортнее и теплее субботы. Температурный фон поднимется на 2-3 градуса.

В краевом центре установилась солнечная, ветреная и морозная погода. Сегодня днём воздух во Владивостоке прогреется до -11... -13 градусов. Солнце будет светить и завтра, 9 декабря. Осадков не ожидается. Температурный фон в воскресенье тоже поднимется на 2-3 градуса.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморская столица готовилась как минимум к 4 снегопадам в декабре. Правда, один из них город уже миновал. Предварительный прогноз составили специалисты «Примгидромета». В случае ухудшения погоды в городе будут введены ограничения для большегрузов.

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