Синоптики рассказали о погоде в Приморье на выходных

Posted 7 декабря 2018, 23:23
Published 7 декабря 2018, 23:23
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По данным портала «Примпогода», сегодня, 8 декабря, погоду в крае диктует гребень континентального антициклона. Несмотря на ясную и сравнительно спокойную погоду, морозы в регионе только усиливаются. Днём в субботу температурный фон составит от -1 до -16 градусов, в северо-западных районах столбики термометров опустятся до -21 градуса.
В ночь на воскресенье, 9 декабря, морозы станут ещё сильнее. При этом воскресный день наоборот окажется комфортнее и теплее субботы. Температурный фон поднимется на 2-3 градуса.
В краевом центре установилась солнечная, ветреная и морозная погода. Сегодня днём воздух во Владивостоке прогреется до -11... -13 градусов. Солнце будет светить и завтра, 9 декабря. Осадков не ожидается. Температурный фон в воскресенье тоже поднимется на 2-3 градуса.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморская столица готовилась как минимум к 4 снегопадам в декабре. Правда, один из них город уже миновал. Предварительный прогноз составили специалисты «Примгидромета». В случае ухудшения погоды в городе будут введены ограничения для большегрузов.