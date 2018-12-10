Приморская погода установила первый зимний рекорд

Posted 10 декабря 2018, 05:38
Published 10 декабря 2018, 05:38
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По данным портала «Примпогода», минувшие выходные в крае прошли фактически без осадков. Незначительный снег зафиксирован исключительно в северных территориях края. Температурной фон опустился до -15… -22 градусов, а в северо-восточных районах – до -22. Воскресенье оказалось немного теплее. Однако средняя температура воздуха 9 декабря оказалась на 2-6 градусов (на побережье 7-9 градусов) ниже, чем традиционные показатели.
В понедельник, 10 декабря, в регионе остановилась морозная погода без осадков. Дневной прогрев усилился вместе с ночным выхолаживанием. Предстоящая ночь будет такой же, как прошлая, а вот на севере похолодание продолжится. Столбики термометров покажут до 32 градусов со знаком «минус».
Во вторник, 11 декабря, в сторону Приморья направится тёплая воздущная масса, поэтому ожидается потепление.
В краевом центре все выходные приморцев радовало солнце, правда, сопровождалось оно крепким морозом.
«Ночь на субботу выдалась самой морозной за первую декаду: до −17 градсов», - рассказали синоптики.
При этом средний температурный фон в городе оказался ниже нормы на 5-7 градусов.
Завтра, 11 декабря, во Владивостоке будет немного теплее – столбики термометров покажут на 2-3 градуса больше.
Кроме того, сотрудники «Примгидромета» сообщили, что морозная погода ускоряет нарастание льда в заливе Петра Великого. К слову, ледообразование в этом году началось заметно позже. Обычно водоёмы начинает стягивать коркой во второй декаде ноября, а в этом году – с двухнедельным опозданием. Так, сейчас толщина образовавшегося льда в бухтах составляет от 7 до 15 сантиметров, толщина нового льда не превышает 5-7 сантиметров. Спасатели и синоптики не рекомендуют выходить на лёд, толщина которого меньше 15-20 сантиметров.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в воскресенье, 9 декабря, в бухте Новик на острове Русский мужчину на резиновой лодке зажало льдами – ему пришлось просидеть в море почти сутки.