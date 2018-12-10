Приморская погода установила первый зимний рекорд

Кроме того, сотрудники «Примгидромета» сообщили, что морозная погода ускоряет нарастание льда в заливе Петра Великого. К слову, ледообразование в этом году началось заметно позже. Обычно водоёмы начинает стягивать коркой во второй декаде ноября, а в этом году – с двухнедельным опозданием. Так, сейчас толщина образовавшегося льда в бухтах составляет от 7 до 15 сантиметров, толщина нового льда не превышает 5-7 сантиметров. Спасатели и синоптики не рекомендуют выходить на лёд, толщина которого меньше 15-20 сантиметров.