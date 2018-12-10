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Posted 10 декабря 2018, 05:38

Published 10 декабря 2018, 05:38

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Приморская погода установила первый зимний рекорд

10 декабря 2018, 05:38
Приморская погода установила первый зимний рекорд – синоптики зарегистрировали самую морозную ночь с начала декабря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», минувшие выходные в крае прошли фактически без осадков. Незначительный снег зафиксирован исключительно в северных территориях края. Температурной фон опустился до -15… -22 градусов, а в северо-восточных районах – до -22. Воскресенье оказалось немного теплее. Однако средняя температура воздуха 9 декабря оказалась на 2-6 градусов (на побережье 7-9 градусов) ниже, чем традиционные показатели.

В понедельник, 10 декабря, в регионе остановилась морозная погода без осадков. Дневной прогрев усилился вместе с ночным выхолаживанием. Предстоящая ночь будет такой же, как прошлая, а вот на севере похолодание продолжится. Столбики термометров покажут до 32 градусов со знаком «минус».

Во вторник, 11 декабря, в сторону Приморья направится тёплая воздущная масса, поэтому ожидается потепление.

В краевом центре все выходные приморцев радовало солнце, правда, сопровождалось оно крепким морозом.

«Ночь на субботу выдалась самой морозной за первую декаду: до −17 градсов», - рассказали синоптики.

При этом средний температурный фон в городе оказался ниже нормы на 5-7 градусов.

Завтра, 11 декабря, во Владивостоке будет немного теплее – столбики термометров покажут на 2-3 градуса больше.

Кроме того, сотрудники «Примгидромета» сообщили, что морозная погода ускоряет нарастание льда в заливе Петра Великого. К слову, ледообразование в этом году началось заметно позже. Обычно водоёмы начинает стягивать коркой во второй декаде ноября, а в этом году – с двухнедельным опозданием. Так, сейчас толщина образовавшегося льда в бухтах составляет от 7 до 15 сантиметров, толщина нового льда не превышает 5-7 сантиметров. Спасатели и синоптики не рекомендуют выходить на лёд, толщина которого меньше 15-20 сантиметров.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в воскресенье, 9 декабря, в бухте Новик на острове Русский мужчину на резиновой лодке зажало льдами – ему пришлось просидеть в море почти сутки.

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