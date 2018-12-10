У приморца отобрали элитный внедорожник

Posted 10 декабря 2018, 01:44
Published 10 декабря 2018, 01:44
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Сотрудники отдела судебных приставов по Находкинскому городскому округу пояснили, что в отношении данного гражданина находятся 15 исполнительных дел по взысканию налоговых, алиментных и кредитных задолженностей. Общая сумма всех выплат составила 506 тысяч рублей.
Должник всячески игнорировал судебных приставов, скрывался от них. Однако ведомству удалось узнать о том, что у мужчины в наличии имеется автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado. В дальнейшем судебным приставом-исполнителем было принято решение о вынесении постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.
К слову, и здесь гражданин проявил свою «смекалку». Он принял решение в очередной раз проигнорировать судебных приставов и снять с себя регистрацию данного внедорожника, продав его другому водителю. Однако попытка «бегства» не увенчалась успехом – с помощью мобильного приложения «Мобильных розыск» внедорожник обнаружили в Дальнегорском городском округе.
Автомобиль был арестован и передан в хранение представителям взыскания.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в сентябре текущего года ещё один владелец дорогого автомобиля лишился транспортного средства. Приморец остался без дорогой иномарки из-за своих долгов. Мужчина не спешил выплачивать кредит, поэтому его «Мерседес» арестовали судебные приставы.
Житель краевой столицы задолжал банку 450 тысяч рублей, что и послужило причиной для ареста Mercedes Benz. Он всячески уклонялся от выплаты: изменил своё место жительства, скрывал принадлежащий ему автомобиль. Машину объявили в розыск.
Чтобы найти злостного неплательщика, судебные приставы решили проверить все автосервисы, которые занимаются ремонтом европейских автомобилей во Владивостоке. Работники одного из таких автосервисов подтвердили, что ранее мужчина обращался к ним за помощью, поэтому оставил личные данные.
Благодаря этому специалисты нашли гараж, в котором неплательщик скрывал разыскиваемый автомобиль, и установили там наблюдение. Спустя некоторое время владелец иномарки объявился, и судебные приставы смогли вручить ему требование о предоставлении машины к осмотру, предупредили об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, а также наложили арест на Mercedes Benz.