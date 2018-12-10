У приморца отобрали элитный внедорожник

К слову, и здесь гражданин проявил свою «смекалку». Он принял решение в очередной раз проигнорировать судебных приставов и снять с себя регистрацию данного внедорожника, продав его другому водителю. Однако попытка «бегства» не увенчалась успехом – с помощью мобильного приложения «Мобильных розыск» внедорожник обнаружили в Дальнегорском городском округе.