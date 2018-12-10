У жителей Якутии воруют «одежду для машин»

Posted 10 декабря 2018, 16:07
Published 10 декабря 2018, 16:07
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
Популярные среди населения Якутии средства обогрева авто, пришлись по вкусу и любителям лёгкой наживы. Злоумышленникам удаётся с лёгкостью воровать портативные гаражи. При этом преступникам удаётся неплохо заработать, продав украденное имущество, пользующееся покупательским спросом. Накануне в местный полицейский участок обратился 37-летний мужчина с заявлением о краже автомобильного «одеяла». По сообщению пресс-службы МВД Якутии, потерпевший припарковал свою машину во дворе, а выйдя с утра, обнаружил пропажу портативного гаража. Злоумышленники повредили трос, похитив имущество. Ущерб от действий неизвестных, мужчина оценил в 8000 рублей.
Сотрудники органов внутренних дел советуют местным жителям проявить бдительности для сохранности собственного имущества. Специалисты предлагают владельцам портативных гаражей пометить их краской, написав, например, номер авто. Особо находчивые автолюбители вшивают в ткань изделия визитки, или другие опознавательные знаки, которые в случае воровства помогут установить истинного владельца.