У жителей Якутии воруют «одежду для машин»

Популярные среди населения Якутии средства обогрева авто, пришлись по вкусу и любителям лёгкой наживы. Злоумышленникам удаётся с лёгкостью воровать портативные гаражи. При этом преступникам удаётся неплохо заработать, продав украденное имущество, пользующееся покупательским спросом. Накануне в местный полицейский участок обратился 37-летний мужчина с заявлением о краже автомобильного «одеяла». По сообщению пресс-службы МВД Якутии, потерпевший припарковал свою машину во дворе, а выйдя с утра, обнаружил пропажу портативного гаража. Злоумышленники повредили трос, похитив имущество. Ущерб от действий неизвестных, мужчина оценил в 8000 рублей.