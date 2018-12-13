Осиротевшие медвежата ищут еду вблизи чукотского села

Двух маленьких хищников жители села Рыркайпий заметили неделю назад. Люди предполагают, что животные лишились родителей по вине браконьеров. При этом медведи, скорее всего не брат и сестра, так как пропитание они ищут по отдельности. По информации ИА «Чукотка», один из хищников бродит у мыса Кожевникова, второй медвежонок периодически наведывается в село. Самку приходится выгонять. Местные жители не подкармливают дикого зверя. Специалисты считают, что у подрастающих особей есть шанс пережить зиму, однако охотиться им придётся на побережье. Велика вероятность, что, если детёныши уйдут по льду в море, то их попросту загрызут более взрослые представители вида.