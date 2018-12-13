vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2018, 14:33

Published 13 декабря 2018, 14:33

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Осиротевшие медвежата ищут еду вблизи чукотского села

13 декабря 2018, 14:33
Сюжет
Животные
Два белых медвежонка, в возрасте около года пытаются добыть еду вблизи одного из чукотских сёл. Местному населению приходится отпугивать голодных животных с помощью техники и звуковых сигналов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Двух маленьких хищников жители села Рыркайпий заметили неделю назад. Люди предполагают, что животные лишились родителей по вине браконьеров. При этом медведи, скорее всего не брат и сестра, так как пропитание они ищут по отдельности. По информации ИА «Чукотка», один из хищников бродит у мыса Кожевникова, второй медвежонок периодически наведывается в село. Самку приходится выгонять. Местные жители не подкармливают дикого зверя. Специалисты считают, что у подрастающих особей есть шанс пережить зиму, однако охотиться им придётся на побережье. Велика вероятность, что, если детёныши уйдут по льду в море, то их попросту загрызут более взрослые представители вида.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что белые медведи довольно часто выходят на Чукотке к людям. Животные исследуют побережье в поисках еды, пока в море не встал лёд.

#Новости#Общество#Чукотка#Животные#Белый медведь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика