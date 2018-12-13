Скотчем к ногам: иностранцы пытались вывезти из Приморья трепанг

Posted 13 декабря 2018, 06:53
Published 13 декабря 2018, 06:53
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Нарушители пояснили, что на такую «операцию» они рискнули пойти за деньги, которые им предложил российский приятель. Так, через границу РФ в пункте пропуска «Пограничный-автодорожный» они пытались пронести трепанг под верхней одеждой свёртком, примотав его к ногам. Однако смекалка их всё же подвела.
На сегодняшний день в отношении иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях. После разбирательств будет принято процессуальное решение.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре 2018 года дальневосточная оперативная таможня в сентябре изъяла 450 корней дикорастущего женьшеня на сумму более 9 миллионов рублей. Контрабандный вывоз ценных дикоросов из России предприняли граждане соседней страны.
Первую партию корней женьшеня весом более 2 килограммов таможенники обнаружили в международном рейсовом автобусе, выезжающем в город Дуннин. Водитель автобуса – гражданин Китая – при задержании сознался, что намеревался за вознаграждение в 2 тысячи юаней оказать содействие своим соотечественникам и вывести в Поднебесную полученные от них корни женьшеня. Скрыть запрещённый груз от таможенного контроля он попытался в заранее подготовленном тайнике в салоне автобуса под пассажирским сиденьем. В изъятых свертках специалисты насчитали 123 сырых корня женьшеня, в том числе и очень крупные – весом до 79 граммов. Их стоимость составила 4,7 миллиона рублей.