Скотчем к ногам: иностранцы пытались вывезти из Приморья трепанг

Первую партию корней женьшеня весом более 2 килограммов таможенники обнаружили в международном рейсовом автобусе, выезжающем в город Дуннин. Водитель автобуса – гражданин Китая – при задержании сознался, что намеревался за вознаграждение в 2 тысячи юаней оказать содействие своим соотечественникам и вывести в Поднебесную полученные от них корни женьшеня. Скрыть запрещённый груз от таможенного контроля он попытался в заранее подготовленном тайнике в салоне автобуса под пассажирским сиденьем. В изъятых свертках специалисты насчитали 123 сырых корня женьшеня, в том числе и очень крупные – весом до 79 граммов. Их стоимость составила 4,7 миллиона рублей.