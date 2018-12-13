Циклон принесёт в Приморский край похолодание

Posted 13 декабря 2018, 06:48
Published 13 декабря 2018, 06:48
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По данным портала «Примпогода», циклон, пришедший со стороны Китая, заденет юго-запад Приморья. Осадков не ожидается. На юге усилится ветер, начнёт поступать холод.
Предстоящей ночью атмосферное давление над Приморским краем снова будет расти. На регион распространится гребень антициклона, ядро которого будет располагаться над Китаем и Жёлтым морем. В крае осадков не ожидается. Фон дневных и ночных температур ожидается немного ниже, чем в среду, 13 декабря.
Во Владивостоке ближайшие сутки погодные условия меняться не будут. Сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ближайшая ночь ожидается немного прохладней, чем минувшая. Значения максимальных температур останутся в тех же пределах.
Как писало РИА «Восток-Медиа», главный синоптик региона Борис Кубай скоро будет презентовать информацию в новом формате, а пока он рассказал о том, какая погода будет на выходных и конкретно в День выборов, 16 декабря. До этого он назвал погодной аномалией отсутствие снега в регионе.