Циклон принесёт в Приморский край похолодание

Как писало РИА «Восток-Медиа», главный синоптик региона Борис Кубай скоро будет презентовать информацию в новом формате, а пока он рассказал о том, какая погода будет на выходных и конкретно в День выборов, 16 декабря. До этого он назвал погодной аномалией отсутствие снега в регионе.