Во Владивостоке – критическая ситуация: «Адмирал» может вылететь из КХЛ

«Я знаю, что делами старого «Адмирала» занимаются компетентные органы, с точки зрения их долгов игрокам и подрядчикам, и я думаю, что они разберутся. Во избежание повторения подобных ситуаций принято решение о внесении дополнений в Регламент КХЛ, где будет запрет на смену юридического лица клуба, даже под тем же самым брендом, без того, чтобы клуб взял на себя обязательства по всем финансовым долгам, не только перед игроками, но и перед подрядчиками старого клуба. И тогда, руководствуясь этим пунктом, мы будем отказывать по формальному признаку», - Чернышенко.