Во Владивостоке – критическая ситуация: «Адмирал» может вылететь из КХЛ

Posted 13 декабря 2018, 06:19
Published 13 декабря 2018, 06:19
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
К Москве прошло совещание руководителей клубов КХЛ. Президент лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о самых важных моментах встречи.
По данным «Советского спорта», согласно обновлённому рейтингу команд, первым стал клуб «Йокерит». В тройке аутсайдеров - «Амур», «Северсталь» и «Адмирала». При этом приморский клуб располагается на последней строчке. С учётом того, что решение об исключении из КХЛ принимают в зависимости от расположения команд, специалисты уверяют, что в следующем сезоне приморскую столицу могут исключить из лиги. Однако окончательное решение примет совет директоров КХЛ 0 он может и сократить сразу две команды, а может вообще никого не трогать.
Кроме того, во Владивостоке наблюдается критическая ситуация по задолженностям зарплат.
«Я знаю, что делами старого «Адмирала» занимаются компетентные органы, с точки зрения их долгов игрокам и подрядчикам, и я думаю, что они разберутся. Во избежание повторения подобных ситуаций принято решение о внесении дополнений в Регламент КХЛ, где будет запрет на смену юридического лица клуба, даже под тем же самым брендом, без того, чтобы клуб взял на себя обязательства по всем финансовым долгам, не только перед игроками, но и перед подрядчиками старого клуба. И тогда, руководствуясь этим пунктом, мы будем отказывать по формальному признаку», - Чернышенко.
Как писало РИА «Восток-Медиа», в октябре 2018 года КХЛ дисквалифицировала руководство «Адмирала» – Сергея Сошникова и Александра Селиванова – из-за долгов.
Кроме того, глава Приморья Олег Кожемяко вернул к руководству приморской хоккейной командой «Адмирал» Заирбека Юсупова – он снова стал президентом клуба.
В ноябре клуб остался без гендиректора.