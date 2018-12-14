Обвиняемая в заговоре против США Бутина признала свою вину

Posted 14 декабря 2018, 13:02
Published 14 декабря 2018, 13:02
Modified 1 сентября 2022, 03:30
Updated 1 сентября 2022, 03:30
Как сообщает RNS, Бутина пыталась наладить неофициальные связи с гражданами Америки, которые имеют власть и влияние на политику государства.
По словам обвиняемой, она работала «под руководством» чиновника из России. По неподтвержденным данным им, якобы, был заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин.
11 декабря Бутина признала свою вину и согласилась сотрудничать с правоохранителями.