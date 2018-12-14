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Posted 14 декабря 2018, 13:02

Published 14 декабря 2018, 13:02

Modified 1 сентября 2022, 03:30

Updated 1 сентября 2022, 03:30

Обвиняемая в заговоре против США Бутина признала свою вину

14 декабря 2018, 13:02
Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в участии в заговоре против Америки, признала свою вину во время заседания суда.

Как сообщает RNS, Бутина пыталась наладить неофициальные связи с гражданами Америки, которые имеют власть и влияние на политику государства.

По словам обвиняемой, она работала «под руководством» чиновника из России. По неподтвержденным данным им, якобы, был заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин.

11 декабря Бутина признала свою вину и согласилась сотрудничать с правоохранителями.

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