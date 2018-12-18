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Posted 17 декабря 2018, 22:54

Published 17 декабря 2018, 22:54

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Синоптики Приморья: вероятность осадков есть

17 декабря 2018, 22:54
Наступившая неделя в Приморском крае продолжит удивлять теплом и бесснежностью. Однако вероятность того, что осадки всё-таки пройдут, есть, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода», во вторник, 18 декабря, погоду в крае диктует поле пониженного атмосферного давления. Температурный фон сегодня будет варьироваться от -12 до 0 градусов. В столице Дальнего Востока воздух прогреется до -3… -1 градуса.

По подсчётам специалистов, скорее всего, текущая неделя, как и все предыдущие, будет бесснежной. Однако вероятность выпадения осадков всё-таки существует. Это может случиться в последний рабочий день, то есть 21 декабря.

Температурный фон на неделе будет довольно ровным. Ночью столбики термометров будут показывать от -18 до -11 градусов (в горный районах до -27). В дневное время температура воздуха будет варьироваться от -3 до +4 градусов. В северо-восточных районах до 10 градусов со знаком «минус». При этом заметное потепление начнётся во второй половине семидневки.

В краевом центре неделя тоже будет очень тёплой. Температурный фон в среднем составит от -3 до 0 градусов.

Как писало РИА «Восток-Медиа», велика вероятность, что серьёзного снега в Приморье до Нового года так и не пройдёт. По мнению начальника «Примгидромета» Бориса Кубая, подобное можно считать своего рода погодной аномалией.

#Новости#Общество
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