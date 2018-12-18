Синоптики Приморья: вероятность осадков есть

Температурный фон на неделе будет довольно ровным. Ночью столбики термометров будут показывать от -18 до -11 градусов (в горный районах до -27). В дневное время температура воздуха будет варьироваться от -3 до +4 градусов. В северо-восточных районах до 10 градусов со знаком «минус». При этом заметное потепление начнётся во второй половине семидневки.