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Posted 20 декабря 2018, 08:16

Published 20 декабря 2018, 08:16

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Тихоокеанский флот готов спасти «арестованных» косаток и белух

20 декабря 2018, 08:16
Сюжет
Косатки
Тихоокеанский флот готов оказать помощь экологам в транспортировке из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя косаток и белух. Однако, для начала, экологам нужно определиться, что для этого необходимо сделать. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным РИА Новости, представитель пресс-службы Тихоокеанского флота пояснил, что как только экологи сами определятся, как они собираются вывозить животных, будет понятно, каким образом будет проходить транспортировка и какие для этого корабли необходимо привлечь.

«ТОФ готов помочь, но пока экологи определяются с тем, что им нужно. Нам надо точно знать, куда, когда и как они собираются вывозить животных. От этого зависит, какие корабли мы подключим. Как только экологи определятся, мы сразу готовы им оказать помощь», - сообщил представитель пресс-службы ТОФ.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о происходящем под Находкой. Одними из первых тревогу забили члены Greenpeace. По их данным в бухте Средняя под Находкой держали 13 краснокнижных косаток, чтобы продать в КНР. При этом весь этот бизнес развивался под прикрытием, якобы в просветительских о культурных целях.

Когда о происходящем узнала широкая общественность, к ситуации подключились правоохранительные органы. В частности, по факту незаконного вылова косаток и белух было возбуждено уголовное дело. В начале декабре следователи Приморья провели спецоперацию в бухте Средняя.

По проблеме высказался и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль намерен поручить губернатору Приморья Олегу Кожемяко разобраться с «китовой тюрьмой» под Находкой. Им детально известно о происходящем в Приморском крае – и о ловле белух, и о перепродаже, и том, что сейчас они замерзают, находясь в «арестованном состоянии».

#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Косатки
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