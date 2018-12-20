Тихоокеанский флот готов спасти «арестованных» косаток и белух

«ТОФ готов помочь, но пока экологи определяются с тем, что им нужно. Нам надо точно знать, куда, когда и как они собираются вывозить животных. От этого зависит, какие корабли мы подключим. Как только экологи определятся, мы сразу готовы им оказать помощь», - сообщил представитель пресс-службы ТОФ.