Владимир Путин очень ждал окончания выборов губернатора в Приморье

«Не нужно переживать по этому поводу. Это не первые случаи, когда главами территорий становятся не представители партии «Единая Россия». К примеру, в Смоленске – представитель от партии ЛДПР. И что? Со всеми вновь избранными главами регионов будут проведены встречи. Нам нужно было дождаться, пока пройдут выборы во Владивостоке. И вот в воскресенье, 16 декабря, они состоялись», - пояснил Владимир Путин.