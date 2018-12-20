Владимир Путин очень ждал окончания выборов губернатора в Приморье

Posted 20 декабря 2018, 10:36
Published 20 декабря 2018, 10:36
Modified 1 сентября 2022, 03:46
Updated 1 сентября 2022, 03:46
Журналист из Хакасии решил спросить у главы государства, как он будет выстраивать отношения с главами регионов с других политических партий. К примеру, в Хакасии, по результатам выборов, победу одержал представитель партии КПРФ Валентин Коновалов, а в Хабаровском крае губернатором стал представитель от партии ЛДПР Сергей Фургал.
Кроме того журналист поинтересовался, почему Владимир Путин до сих пор не встретился с новыми главами различных регионов.
«Не нужно переживать по этому поводу. Это не первые случаи, когда главами территорий становятся не представители партии «Единая Россия». К примеру, в Смоленске – представитель от партии ЛДПР. И что? Со всеми вновь избранными главами регионов будут проведены встречи. Нам нужно было дождаться, пока пройдут выборы во Владивостоке. И вот в воскресенье, 16 декабря, они состоялись», - пояснил Владимир Путин.
Глава государства также отметил, что главам регионов необходимо, в первую очередь, выполнить те общения, которые они давали гражданам в ходе избирательной кампании.
«Мы будем помогать любому избранному главе региона. Но главное, чтобы и у него было желание. Чтобы он смог выполнить обещания, которые дал в ходе предвыборной кампании», - сообщил Владимир Путин.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», в воскресенье, 16 декабря, в Приморье состоялись повторные выборы губернатора Приморского края. По результатам которых победу одержал Олег Кожемяко.
Изначально выборы в регионе 9 сентября. Однако ни одному из кандидатов не удалось набрать нужного количества голосов.
Второй тур выборов состоялся 16 сентября, по итогам которых победу одержал бывший глава региона Андрей Тарасенко. Однако итоги выборов были аннулированы из-за большого количества нарушений.
К слову, в Хабаровском крае губернатора удалось выбрать со второго раза. По итогам второго тура выборов, которые состоялись 23 сентября, победу одержал кандидат от партии ЛДПР Сергей Фургал.