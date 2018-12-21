В Якутии задержали насильника-педофила

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Республике Саха, трагедия разыгралась 18 декабря в Сутарском районе. Во время совместного распития спиртного 34-летний гость повздорил с хозяином квартиры. Подозреваемый стал избивать мужчину, однако за него попыталась вступиться маленькая дочка. Естественно, что шестилетний ребёнок не смог повлиять на ситуацию. Более того, глава семейства потерял сознание во время драки, поэтому девочка осталась один на один с преступником. Злоумышленник воспользовался беспомощностью малышки и изнасиловал её. После чего поспешил скрыться.