В Якутии задержали насильника-педофила

Posted 21 декабря 2018, 15:23
Published 21 декабря 2018, 15:23
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Республике Саха, трагедия разыгралась 18 декабря в Сутарском районе. Во время совместного распития спиртного 34-летний гость повздорил с хозяином квартиры. Подозреваемый стал избивать мужчину, однако за него попыталась вступиться маленькая дочка. Естественно, что шестилетний ребёнок не смог повлиять на ситуацию. Более того, глава семейства потерял сознание во время драки, поэтому девочка осталась один на один с преступником. Злоумышленник воспользовался беспомощностью малышки и изнасиловал её. После чего поспешил скрыться.
Неладное заподозрила мать девочки, вернувшись с работы домой. Именно она сообщила о случившемся в полицию. Нападавшего удалось задержать во время оперативно-разыскных мероприятий, но мужчина всячески отрицал изнасилование, пытаясь свести всё к действиям сексуального характера. Сейчас педофил находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
С ребёнком работают специалисты, девочке оказывается необходимая медицинская помощь и психологическая поддержка. Стоит отметить, что семья пострадавшей является неблагополучной. Родители малышки злоупотребляют спиртным и состоят на учёте в полиции. Во время расследования сотрудники следственного комитета также дадут оценку действиям работников, которые обязаны защищать права детей.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что в Удмуртии суд приговорил педофила к 14 годам тюрьмы. Жители села Завьялово самостоятельно отыскали преступника и доставили его в полицейский участок.