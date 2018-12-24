Арбитражный суд Приморья переезжает в университетское здание

Posted 24 декабря 2018, 04:32
Published 24 декабря 2018, 04:32
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Представители пресс-службы пояснили, что до середины января следующего года в новое здание переедет только один состав, который уже с 15 января 2019 года начнёт проводить первые судебные заседания. Остальные восемь составов переедут в бывший корпус ДВГУ до конца 2019 года.
В старом здании, где располагался Арбитражный суд по адресу Светланская, 54, разместится новый окружной Девятый кассационный суд общей юрисдикции. По словам представителя пресс-службы арбитражного суда, о создании нового суда ещё в сентябре текущего года на юридическом форуме стран АТР рассказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
Отметим, с 15 апреля 2014 года арбитражный суд Приморья возглавляет Евгений Каранкевич. Он был избран на шестилетный срок, до 2020 года.
Напомним, на месте ещё одного здания, которое ранее находилось в собственности ДВФУ, появится музейный комплекс. В начале декабря 2018 года на Аксаковской начались работы по сносу бывшего корпуса Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ).