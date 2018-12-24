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Posted 23 декабря 2018, 22:58

Published 23 декабря 2018, 22:58

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Перед 10-дневными каникулами россияне будут работать 6 дней

23 декабря 2018, 22:58
Наступившая рабочая неделя продлится не пять, а шесть дней. После этого россияне уйдут на новогодние каникулы, которые продлятся десять дней, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новогодние праздники будут длиться с 30 декабря 2018 года по 8 января нового 2019 года. Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесён на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать каникулы. Правда, в субботу придётся потрудиться, но в режиме сокращённого дня. Об этом напомнили в Роструде.

На работу основная масса россиян выйдет в среду, 9 января. Первая рабочая неделя 2019 года будет всего лишь трёхдневной – с 9 по 11 января. Вероятно, это кому-то поможет войти в рабочий ритм.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о том, каким в России будет календарь праздников и выходных дней в 2019 году. Ещё в сентябре российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней. В начале октября его утвердило правительство России.

Например, выходные дни 5 и 6 января переносятся – за их счёт граждане будут отдыхать 2 и 3 мая. При этом 5 и 6 января тоже будут освобождены от работы и учёбы, так как они будут квалифицироваться, как праздничные.

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