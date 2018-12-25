В Приморье поднимется ветер, похолодает на 5-10 градусов

Настоящая зима в среду вернётся и во Владивосток. Ночью температурный фон составит -16… -20 градусов. В течение дня воздух прогреется максимум до 12-16 градусов со знаком «минус». Кроме того, в городе заметно усилится ветер, что только усугубит погоду в столице Дальнего Востока.