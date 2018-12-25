В Приморье поднимется ветер, похолодает на 5-10 градусов

Posted 25 декабря 2018, 02:02
Published 25 декабря 2018, 02:02
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
Как корреспонденту агентства рассказали сотрудники портала «Примпогода», воздушная масса принесёт в край холод в середине недели. Столбики термометров резко упадут. Температура воздуха окажется ниже сразу на 5–10 градусов.
Настоящая зима в среду вернётся и во Владивосток. Ночью температурный фон составит -16… -20 градусов. В течение дня воздух прогреется максимум до 12-16 градусов со знаком «минус». Кроме того, в городе заметно усилится ветер, что только усугубит погоду в столице Дальнего Востока.
О том, что до конца года в Приморском крае не ожидается значительных осадков, синоптики предупреждали заранее. Вероятнее всего, 2019 год жители края будут встречать без снега.