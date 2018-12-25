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Posted 25 декабря 2018, 02:02

Published 25 декабря 2018, 02:02

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

В Приморье поднимется ветер, похолодает на 5-10 градусов

25 декабря 2018, 02:02
Приморцам следует готовиться к серьёзному похолоданию. Температурный фон понизится на 5-10 градусов, а снега до конца 2018 года не ожидается, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали сотрудники портала «Примпогода», воздушная масса принесёт в край холод в середине недели. Столбики термометров резко упадут. Температура воздуха окажется ниже сразу на 5–10 градусов.

Настоящая зима в среду вернётся и во Владивосток. Ночью температурный фон составит -16… -20 градусов. В течение дня воздух прогреется максимум до 12-16 градусов со знаком «минус». Кроме того, в городе заметно усилится ветер, что только усугубит погоду в столице Дальнего Востока.

О том, что до конца года в Приморском крае не ожидается значительных осадков, синоптики предупреждали заранее. Вероятнее всего, 2019 год жители края будут встречать без снега.

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