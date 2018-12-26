Глава Минфина выступил против создания высокоскоростных магистралей в России

На тот момент проект строительства железных дорог считался очень дорогим, а Россия не нуждалась в перемещениях грузов с высокой скоростью. Егор Францевич говорил, что наши товары не скоропортящиеся и могут доставляться на лошадях. Каменный уголь был далеко не в избытке, поэтому топить паровозы пришлось бы дровами, что повлекло бы за собой истребление лесов. Более того, крестьяне активно промышляли ямщичеством. Благодаря этому люди могли зарабатывать себе на жизнь, когда не занимались хлебопашеством в полях, то есть зимой. Если придут «чугунки», говорил Канкрин, ямщики станут не нужны, следовательно, податей в казну платить будут меньше и это повлечёт убытки.