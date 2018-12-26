Приморец, устроивший дебош в самолёте, оказался психически нездоровым

Posted 25 декабря 2018, 23:30
Published 25 декабря 2018, 23:30
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
История с мужчиной, который устроил истерику на борту лайнера в сентябре 2018 года, подходит к своему логическому завершению. Как корреспонденту агентства рассказали сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, дебошир оказался психически нездоров.
Авиационный инцидент случился 18 сентября на борту самолёта «Аэрофлота», летевшего из столицы России во Владивосток. В какой-то момент мужчина 1986 года рождения, имея на руках билеты класса «эконом» решил, что хочет лететь с пассажирами бизнес-класса. Однако получив отказ от стюардессы, устроил настоящий дебош. Следователи уверяют, что приморец стал проявлять агрессию, кричать и оскорблять бортпроводников.
В итоге нарушителя спокойствия просто привязали к креслу самолёта, а после приземления в месте назначения – передали полицейским.
Инцидент в салоне лайнера привёл к возбуждению уголовного дела по первой части 213 статьи УК РФ. Речь идёт о хулиганстве и грубом нарушении общественного порядка. Во время расследования уголовного дела специалисты пришли к выводу, что мужчина психически нездоров.
«Деструктивное поведение мужчины было вызвано психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера», – говорится в официальном сообщении ведомства.