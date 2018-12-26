Приморец, устроивший дебош в самолёте, оказался психически нездоровым

Авиационный инцидент случился 18 сентября на борту самолёта «Аэрофлота», летевшего из столицы России во Владивосток. В какой-то момент мужчина 1986 года рождения, имея на руках билеты класса «эконом» решил, что хочет лететь с пассажирами бизнес-класса. Однако получив отказ от стюардессы, устроил настоящий дебош. Следователи уверяют, что приморец стал проявлять агрессию, кричать и оскорблять бортпроводников.