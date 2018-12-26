Шопинг за чужой счёт грозит лишением свободы для жительницы Читы

Заявление о краже денег поступило от 36-летнего жителя Читы. Потерпевший рассказал полицейским, что отдыхал в одной из саун города, там и обнаружил пропажу. Во время оперативно-разыскных мероприятий специалисты установили, что к присвоению чужого имущества причастна девушка, отдыхавшая в одной компании с мужчиной. 19-летняя злоумышленница украла банковскую карту и успела спустить чужие деньги на покупки. По сообщению пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, ущерб от действий юной преступницы составил 40 тысяч рублей. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.