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Posted 26 декабря 2018, 12:05

Published 26 декабря 2018, 12:05

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Шопинг за чужой счёт грозит лишением свободы для жительницы Читы

26 декабря 2018, 12:05
Забайкальские полицейские за несколько часов раскрыли кражу банковской карты у местного жителя. Однако этого времени хватило предприимчивой любительнице шопинга, чтобы потратить все деньги. Теперь девушке грозит уголовное наказание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Заявление о краже денег поступило от 36-летнего жителя Читы. Потерпевший рассказал полицейским, что отдыхал в одной из саун города, там и обнаружил пропажу. Во время оперативно-разыскных мероприятий специалисты установили, что к присвоению чужого имущества причастна девушка, отдыхавшая в одной компании с мужчиной. 19-летняя злоумышленница украла банковскую карту и успела спустить чужие деньги на покупки. По сообщению пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю, ущерб от действий юной преступницы составил 40 тысяч рублей. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что житель Приморья расплачивался чужой банковской картой, пока его не поймали. 30-летний злоумышленник попросту забрал, оставленную в банкомате карту.

#Новости#Общество#Банковские карты#Забайкальский край#Покупки
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