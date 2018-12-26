У спасателей Владивостока появился милый четвероногий защитник

Корреспонденту агентства представители Владивостокского поисково-спасательного отряда рассказали о том, что щенок Борз Эдлер Шон родился 10 сентября 2018 года. В течение трёх первых месяцев он проживал в своей собачьей семье, однако в декабре 2018 года у него появился новый хозяин – кинолог, который и привёл четвероногого друга в спасательный отряд.