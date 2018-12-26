У спасателей Владивостока появился милый четвероногий защитник

Posted 26 декабря 2018, 02:40
Published 26 декабря 2018, 02:40
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Корреспонденту агентства представители Владивостокского поисково-спасательного отряда рассказали о том, что щенок Борз Эдлер Шон родился 10 сентября 2018 года. В течение трёх первых месяцев он проживал в своей собачьей семье, однако в декабре 2018 года у него появился новый хозяин – кинолог, который и привёл четвероногого друга в спасательный отряд.
Щенок ещё совсем маленький, чтобы выполнять большие задачи по поиску или спасению людей. Поэтому сейчас он знакомится с миром, пытается научиться общаться с окружающими его людьми, а также проходит психологически курс «молодого спасателя».
«Новоиспечённый спасатель Шон сразу приступил к тренировкам. Сейчас его основной задачей является социализация. Собака-спасатель приручается к играм, потихоньку осваивая «курс молодого спасателя». В дальнейшем на этом строится обучение поиску, собака привыкает играть с посторонними людьми, а когда они вдруг прекращают игру и прячутся, сама стремится найти их», – рассказала начальник кинологического поисково-спасательного подразделения Владивостокского ДВРПСО Екатерина Воронцова.
После небольшой адаптации щенок Шон станет настоящим спасателем, который будет оказывать помощь сотрудникам МЧС России по Приморскому краю.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что две недели назад в Приморском крае служебная собака в считанные минуты раскрыла кражу. Инцидент случился в Хасанском районе края. В селе Занадворовка обокрали дом местного жителя – неизвестные вынесли бытовую технику и ковры.
Прибывшие на место преступления полицейские осмотрели дом и поговорили с пострадавшим, а затем в дело вступил пёс Рем. Он оперативно нашёл след, выбежал на улицу, где прошёл всего пару метров, указал на соседский дом.
РИА «Восток-Медиа» рассказывало об успехах другого служебного пса. Арэс раскрыл кражу из машины в столице региона.