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Posted 26 декабря 2018, 03:54

Published 26 декабря 2018, 03:54

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

В Хабаровском крае заблокировали 33 алкогольных интернет-магазина

26 декабря 2018, 03:54
За несколько дней до Нового 2019 года в Хабаровском крае прекратили работу более 30 сайтов, которые специализировались на продаже спиртного, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали сотрудники Прокуратуры Хабаровского края, блокировка ресурсов случилась по инициативе ведомства. Как оказалось, предприимчивые граждане незаконно занимались торговлей алкоголя, а для привлечения клиентов использовали интернет. Нарушение запрета влечёт за собой административную ответственность.

Примечательно, что на некоторых заблокированных сайтах жители Хабаровского края могли свободно и в неограниченном количестве купить спиртные напитки даже ночью. В частности, о круглосуточной работе 13 сайтов сообщил прокурор Кировского района города Хабаровска – каталоги предлагаемой продукции были доступны 24 часа в сутки.

В общей сложности по требованию прокуроров был закрыт доступ к 33 интернет-магазинам.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае перед продолжительными праздниками тоже ведётся активная борьба с незаконной продажей алкоголя. Так, например, в начале прошлой недели сотрудники полиции изъяли почти 20 тысяч литров контрафактного алкоголя. Его реализация, к слову, тоже проходила посредством интернет-ресурсов.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток
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