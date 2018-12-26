В Хабаровском крае заблокировали 33 алкогольных интернет-магазина

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае перед продолжительными праздниками тоже ведётся активная борьба с незаконной продажей алкоголя. Так, например, в начале прошлой недели сотрудники полиции изъяли почти 20 тысяч литров контрафактного алкоголя. Его реализация, к слову, тоже проходила посредством интернет-ресурсов.