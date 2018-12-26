В Хабаровском крае заблокировали 33 алкогольных интернет-магазина

Posted 26 декабря 2018, 03:54
Published 26 декабря 2018, 03:54
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как корреспонденту агентства рассказали сотрудники Прокуратуры Хабаровского края, блокировка ресурсов случилась по инициативе ведомства. Как оказалось, предприимчивые граждане незаконно занимались торговлей алкоголя, а для привлечения клиентов использовали интернет. Нарушение запрета влечёт за собой административную ответственность.
Примечательно, что на некоторых заблокированных сайтах жители Хабаровского края могли свободно и в неограниченном количестве купить спиртные напитки даже ночью. В частности, о круглосуточной работе 13 сайтов сообщил прокурор Кировского района города Хабаровска – каталоги предлагаемой продукции были доступны 24 часа в сутки.
В общей сложности по требованию прокуроров был закрыт доступ к 33 интернет-магазинам.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае перед продолжительными праздниками тоже ведётся активная борьба с незаконной продажей алкоголя. Так, например, в начале прошлой недели сотрудники полиции изъяли почти 20 тысяч литров контрафактного алкоголя. Его реализация, к слову, тоже проходила посредством интернет-ресурсов.