Более 900 тысяч рублей «нашёл» приморец в гаражах жителей Владивостока

Posted 28 декабря 2018, 07:03
Published 28 декабря 2018, 07:03
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Как рассказали корреспонденту агентства в ведомстве, в один из отделов полиции Владивостока обратился мужчина, который сообщил, что его гараж «обчистили». Сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили, что из гаража похитили колёса, литьё, несколько комплектов автомобильных шин и личные вещи пострадавшего.
В результате розыскных мероприятий нарушитель был найден. Им оказался 36-летний житель Владивостока, который ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений. Он признался в совершении кражи, а также сознался ещё в совершении 12-ти краж, но уже в других гаражных комплексах.
По предварительной информации, подозреваемый похищал вещи владельцев гаражных комплексов. Он вскрывал двери гаражей путём подбора ключей. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около 900 тысяч рублей. Все «средства» подозреваемый потратить не успел, поэтому многие вещи удалось вернуть прежним владельцам.
По результатам проведённых мероприятий в крае было возбуждено уголовное дело за кражу, совершённую с незаконным проникновением в помещение. В случае, если вина подозреваемого будет полностью доказана, он может сменить место жительства на срок до пяти лет. Сейчас мужчина отправлен в СИЗО.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в октябре текущего года произошла аналогичная гаражная кража. Подозреваемые пытались похитить колёса, которые владелец оставил в гараже.
Дело началось с того, что сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицы ночного города и заметили возле одного из кооперативов подозрительную активность. Подъехав ближе, росгвардейцы увидели, как двое мужчин выносят автомобильную резину из гаража. Странное поведение в столь поздний час вызвало вопросы у стражей порядка, а беглый осмотр ворот выявил следы вскрытия. О происшествии сотрудники росгвардии сразу же сообщили в отдел полиции.