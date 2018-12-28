Более 900 тысяч рублей «нашёл» приморец в гаражах жителей Владивостока

В результате розыскных мероприятий нарушитель был найден. Им оказался 36-летний житель Владивостока, который ранее уже был судим за совершение имущественных преступлений. Он признался в совершении кражи, а также сознался ещё в совершении 12-ти краж, но уже в других гаражных комплексах.