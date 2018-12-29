Кому на Руси стареть хорошо: какие пенсии получают российские чиновники

Неплохих бюджетных затрат на себя требуют и главы регионов. Согласно закону «Об основных гарантиях деятельности губернатора Приморского края» с изменениями от 06.06.2016, глава региона получает ежемесячное денежное вознаграждение в размере 28660 рублей. Довольно скромно для регионального руководителя, но это только на первый взгляд. Ежемесячно губернатор получает небольшое денежное поощрение в размере трех ежемесячных денежных вознаграждений и ежемесячную процентную надбавку к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере шести ежемесячных денежных вознаграждений (последнее в расчёте на год). За ученую степень губернатор тоже получает получает надбавку к зарплате. Кроме того, губернатор получает ежеквартальное денежное поощрение в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения. Денежное довольствие губернатора ежегодно индексируется и прирастает за счёт районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями.