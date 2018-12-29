Кому на Руси стареть хорошо: какие пенсии получают российские чиновники

Posted 29 декабря 2018, 05:42
Published 29 декабря 2018, 05:42
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
По данным приморского отделения Пенсионного фонда России, в 2019 году пенсии для неработающих пенсионеров в России будут проиндексированы на 7,05 %. В результате индексации выплата вырастет примерно на тысячу рублей.
При этом надбавка будет строго индивидуальной и рассчитываться на основании приобретённых гражданином в течение жизни пенсионных прав. Эксперты отмечают, что размер пенсии регулируется стажем, средним заработком, страховыми взносами и количеством пенсионных коэффициентов.
Самая большая пенсия ожидает высшее руководство страны. Журналисты издания TagilCity выяснили, что президент России Владимир Путин, выйдя на пенсию, получит ежемесячную надбавку в 556 126 тысяч рублей. Показатели председателя правительства Дмитрия Медведева несколько скромнее – 444 000 рублей.
Федеральные министры, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации зарабатывают примерно 400 000 рублей с окладом в районе 84 000. Министр, проработав всего три года, имеет право на надбавку в 55 %, а ветераны министерских дел, проработавшие более пятнадцати лет, получают 95 % надбавки. Депутат Госдумы со стажем более пяти лет получает 55 % надбавки, более десяти – 75 %.
Неплохих бюджетных затрат на себя требуют и главы регионов. Согласно закону «Об основных гарантиях деятельности губернатора Приморского края» с изменениями от 06.06.2016, глава региона получает ежемесячное денежное вознаграждение в размере 28660 рублей. Довольно скромно для регионального руководителя, но это только на первый взгляд. Ежемесячно губернатор получает небольшое денежное поощрение в размере трех ежемесячных денежных вознаграждений и ежемесячную процентную надбавку к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в размере шести ежемесячных денежных вознаграждений (последнее в расчёте на год). За ученую степень губернатор тоже получает получает надбавку к зарплате. Кроме того, губернатор получает ежеквартальное денежное поощрение в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения. Денежное довольствие губернатора ежегодно индексируется и прирастает за счёт районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Пенсия губернатору тоже начисляется губернаторская. Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и ежемесячной доплаты к ней составляла при замещении государственной должности от одного года до трех лет 55 процентов, свыше трех лет - 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Перспективы пенсионного будущего обычных чиновников не так безоблачны. Согласно информации, опубликованной федеральной службой государственной статистики на 2017 год, среднемесячная заработная плата регионального чиновника составляет 45,8 тысяч рублей.
Пенсия чиновников бывает двух видов – пенсия по выслуге лет и страховая пенсия. Согласно правилу чиновник должен выбрать один из видов пенсионного обеспечения. Пенсию по выслуге чиновник сможет получить только в том случае, если он занимал государственную должность не менее 15 лет.
При стаже работы в 15 лет чиновник будет получать пенсию в размере 45 % от своей средней зарплаты за последний год. Каждый год после 15 увеличивает пенсию чиновника на три процента, но максимальный всё равно не превысит 75 % среднемесячного заработка.
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