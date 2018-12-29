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Posted 29 декабря 2018, 10:52

Published 29 декабря 2018, 10:52

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

На Транссибе возобновили движение после масштабной аварии: возможны задержки поездов

29 декабря 2018, 10:52
Сюжет
Происшествие
На Забайкальской железной дороге возобновили движение поездов, после аварии. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что из-за столкновения машины и состава, сошли вагоны, и оказались повреждены рельсы. Движение открыто по одному пути, ожидается отставание в графике следования некоторых поездов.

Авария с участием Toyota Corona Premio случилась в районе станции Возжаевка, в пригороде Белогорска. ДТП оказалось отнюдь не рядовым. Автомобилист проехал на красный свет и протаранил хвостовую часть поезда. От удара сошло шесть вагонов в середине состава. Во время их падения оказался повреждён габарит одного из путей и сломаны две опоры контактной сети. На место происшествия в срочном порядке были стянуты оперативные службы Амурской области и Забайкалья. Не исключено, что автолюбитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Парень отказался от медицинского освидетельствования. Он вместе с пассажиркой был направлен в больницу.

Пока сотрудники полиции разбирались с нарушителем, работники ремонтных бригад, под руководством оперативного штаба ОАО «РЖД», устраняли последствия происшествия. На данный момент движение на аварийном участке восстановлено частично – по одному пути. Ожидается отставание в графике некоторых поездов. Больше всех на Забайкальской железной дороге задержали поезд №8 сообщением Новосибирск – Владивосток. Сейчас специалисты не берутся прогнозировать опоздание. Не исключено, что за несколько суток пути, пассажирский железнодорожный транспорт нагонит время простоя и прибудет в Приморье с минимальной задержкой.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, помимо поезда, направляющегося в столицу Приморья, может опоздать и встречный пассажирский поезд из Владивостока в Москву. Также возможна задержка в движении поезда Нерюнгри – Хабаровск, РИА «Восток-Медиа» следит за развитием событий.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Происшествие#РЖД#Железная дорога#Железнодорожный переезд#ДТП
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