На Транссибе возобновили движение после масштабной аварии: возможны задержки поездов

Авария с участием Toyota Corona Premio случилась в районе станции Возжаевка, в пригороде Белогорска. ДТП оказалось отнюдь не рядовым. Автомобилист проехал на красный свет и протаранил хвостовую часть поезда. От удара сошло шесть вагонов в середине состава. Во время их падения оказался повреждён габарит одного из путей и сломаны две опоры контактной сети. На место происшествия в срочном порядке были стянуты оперативные службы Амурской области и Забайкалья. Не исключено, что автолюбитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Парень отказался от медицинского освидетельствования. Он вместе с пассажиркой был направлен в больницу.