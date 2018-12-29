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Posted 29 декабря 2018, 14:31

Published 29 декабря 2018, 14:31

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Пожилой житель Сахалина утонул в канаве с водой, вырытой коммунальщиками

29 декабря 2018, 14:31
Сюжет
Происшествие
Следственный комитет Невельска проводит расследование по факту гибели мужчины, который утонул в канаве с водой. Специалисты уверены, что пожилой человек стал жертвой, из-за ошибки коммунальщиков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Трагедия с 73-летним сахалинцем произошла ещё в октябре, однако огласку история получила лишь зимой. По сообщению СУ СК РФ по Сахалинской области, смерть человека наступила из-за нарушения правил безопасности при проведении работ. Сотрудники предприятия «Невельские коммунальные сети» прибыли на улицу Железнодорожная для устранения утечки воды. Недалеко от дома № 61, рядом с тротуаром, специалисты вырыли яму, глубиной около 2-х метров и устранили неисправность в месте прорыва. Из-за большого скопления воды, коммунальщики не стали зарывать котлован. Опасный участок ремонтники обозначили специальными треногами с сигнальными лентами. Однако ночью подобных мер безопасности оказалось недостаточно.

Ремонтная бригада не установила защитные ограждения с предупредительными надписями и сигнальным освещением. В темноте пожилой человек попросту не заметил канаву, упал и захлебнулся. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и собирают доказательства для наказания лиц, причастных инциденту.

#Новости#Происшествие#Коммунальное хозяйство#Коммунальные услуги
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