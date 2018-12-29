Пожилой житель Сахалина утонул в канаве с водой, вырытой коммунальщиками

Трагедия с 73-летним сахалинцем произошла ещё в октябре, однако огласку история получила лишь зимой. По сообщению СУ СК РФ по Сахалинской области, смерть человека наступила из-за нарушения правил безопасности при проведении работ. Сотрудники предприятия «Невельские коммунальные сети» прибыли на улицу Железнодорожная для устранения утечки воды. Недалеко от дома № 61, рядом с тротуаром, специалисты вырыли яму, глубиной около 2-х метров и устранили неисправность в месте прорыва. Из-за большого скопления воды, коммунальщики не стали зарывать котлован. Опасный участок ремонтники обозначили специальными треногами с сигнальными лентами. Однако ночью подобных мер безопасности оказалось недостаточно.