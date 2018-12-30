Три муниципалитета Приморья смогут распределять земельные участки самостоятельно

Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в декабре 2018 года принят закон, согласно которому полномочия по распоряжению земельными участками во Владивостокской агломерации, передадут муниципалитетам, которые входят в её состав. Изменения вступят в силу с начала 2019 года.