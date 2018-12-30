Три муниципалитета Приморья смогут распределять земельные участки самостоятельно

Posted 30 декабря 2018, 08:15
Published 30 декабря 2018, 08:15
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
Как рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Приморского края, в декабре 2018 года принят закон, согласно которому полномочия по распоряжению земельными участками во Владивостокской агломерации, передадут муниципалитетам, которые входят в её состав. Изменения вступят в силу с начала 2019 года.
С января приморцам, заинтересованным в этом вопросе, следует обращаться со своими заявлениями в администрацию конкретного муниципального образования или Многофункциональные центры края.
Уполномоченными органами по вопросам предоставления земли теперь являются администрации Артёмовского городского округа, Надеждинского муниципального района, Шкотовского муниципального района.
Стоит отметить, что полномочия на территории Владивостокского городского округа передадут в органы местного самоуправления в мае 2019 года.
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