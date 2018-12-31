В праздничные выходные приморцам будет сложно пересечь границу

Posted 31 декабря 2018, 03:13
Published 31 декабря 2018, 03:13
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Так, автомобильный пункт пропуска «Пограничный» будет отдыхать только во вторник, 1 января. В остальные дни туристы смогут пересечь границу с утра и до самого позднего вечера.
В пункте «Полтавка» россияне и туристы с других стран не смогут выехать за пределы Приморского края в понедельник, 7 января. В остальные дни пункт пропуска будет работать с утра и до самого вечера.
Сложнее всего дальневосточникам будет пересечь границу в пункте пропуска «Турий Рог». Здесь пункт будет «отдыхать» 1, 2, 6 и 7 января 2019 года. А 3, 5 и 8 января туристы смогут пересечь границу с 10:00 до 19:00.
Дольше всех будет отмечать Новый год многосторонний пункт пропуска «Краскино». Нельзя пересечь границу в канун наступления Нового года в понедельник, 31 декабря, а также 1,2,6 и 7 января следующего года. В остальные дни туристов смогут принять с 10:00 до 18:00.
Все праздничные дни не будет осуществлять свою работу только пункт пропуска «Марково».
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке в период праздничных выходных будут работать только два ЗАГСа, где приморцам смогут оказать услуги по самым важным жизненным ситуациям.