В праздничные выходные приморцам будет сложно пересечь границу

Дольше всех будет отмечать Новый год многосторонний пункт пропуска «Краскино». Нельзя пересечь границу в канун наступления Нового года в понедельник, 31 декабря, а также 1,2,6 и 7 января следующего года. В остальные дни туристов смогут принять с 10:00 до 18:00.