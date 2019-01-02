«Общество потеряшек»: объявления о пропаже питомцев наводнили Приморье

Posted 2 января 2019, 10:46
Published 2 января 2019, 10:46
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
Социальные сети Приморья буквально наводнили объявления о пропаже пушистых любимцев. Хозяева собак различных пород, прочёсывают окрестности и просят помощи жителей края в поиске питомцев. Владельцы готовы платить хорошее вознаграждение, чтобы вернуть любимого Шарика домой. Промониторив социальные сети, корреспондент РИА «Восток-Медиа» насчитал, как минимум 30 «потеряшек». Стоит отметить, что большинство из них – собаки мелких пород, наиболее подверженные стрессу и пугливые. Многие беглецы пропали во Владивостоке, во время шумных гуляний и праздничных салютов.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что ситуация с потерей питомцев повторяется ежегодно. Помимо приморцев безответственно к братьям меньшим относятся и хабаровчане. Пользователи социальных сетей активно обсуждают беспечность хозяев, оставляя негативные комментарии практически под каждым постом о потере любимца.
«Какая необходимость была тащить на мороз щенка? Ни за чтобы не вернула, если бы нашла. Таким хозяевам противопоказано иметь собак, максимум деревянных, чтобы не мёрзли и петард не пугались».