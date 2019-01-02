«Общество потеряшек»: объявления о пропаже питомцев наводнили Приморье

Социальные сети Приморья буквально наводнили объявления о пропаже пушистых любимцев. Хозяева собак различных пород, прочёсывают окрестности и просят помощи жителей края в поиске питомцев. Владельцы готовы платить хорошее вознаграждение, чтобы вернуть любимого Шарика домой. Промониторив социальные сети, корреспондент РИА «Восток-Медиа» насчитал, как минимум 30 «потеряшек». Стоит отметить, что большинство из них – собаки мелких пород, наиболее подверженные стрессу и пугливые. Многие беглецы пропали во Владивостоке, во время шумных гуляний и праздничных салютов.