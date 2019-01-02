В Приморье отменены десятки автобусных рейсов из-за праздника

Posted 2 января 2019, 04:15
Published 2 января 2019, 04:15
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
По информации «Примвокзала» 02.02.2019 отменены следующие рейсы:
От автовокзала Владивостока:
№ 501 Владивосток – Уссурийск, 14:10
№ 506 Владивосток – Находка, 15:10; 16:20
№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55
№ 205МП Владивосток – Артём, 16:00
№ 512 Владивосток – Хороль, 17:00
№ 542 Владивосток – Вострецово, 20:30
От автовокзала Уссурийска:
№ 501 Уссурийск – Владивосток, 15:40; 16:55; 18:00
№ 514 Камень-Рыболов – Владивосток, 17:50
№ 542 Восток-2 – Владивосток, 18:05
№ 525 Пограничный – Владивосток, 18:20
№ 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 18:50
№ 131 Уссурийск – Покровка, 19:30
От автовокзала Покровка:
№ 110 Покровка – Константиновка, 17:10
№ 111 Покровка – Синиловский, 17:15
№ 104 Покровка – Струговка, 17:20
№ 131 Покровка – Уссурийск, 18:20
№ 120 Покровка – Чернятино, 19:00
Диспетчер «Примвокзала» прокомментировала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что отмены рейсов связаны с выходными у водителей в связи с праздником. График работы шофёров составляют специалисты приморского автотранспортного предприятия.