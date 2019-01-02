В Приморье отменены десятки автобусных рейсов из-за праздника

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В Приморье отменены десятки междугородних автобусов. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», многих рейсов не будет в связи с праздничными выходными у водителей. Желающим добраться в Артём, Владивосток, Находку и другие районы края, стоит заранее ознакомиться с расписанием.

По информации «Примвокзала» 02.02.2019 отменены следующие рейсы: От автовокзала Владивостока: № 501 Владивосток – Уссурийск, 14:10 № 506 Владивосток – Находка, 15:10; 16:20 № 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55 № 205МП Владивосток – Артём, 16:00 № 512 Владивосток – Хороль, 17:00 № 542 Владивосток – Вострецово, 20:30 От автовокзала Уссурийска: № 501 Уссурийск – Владивосток, 15:40; 16:55; 18:00 № 514 Камень-Рыболов – Владивосток, 17:50 № 542 Восток-2 – Владивосток, 18:05 № 525 Пограничный – Владивосток, 18:20 № 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 18:50 № 131 Уссурийск – Покровка, 19:30 От автовокзала Покровка: № 110 Покровка – Константиновка, 17:10 № 111 Покровка – Синиловский, 17:15 № 104 Покровка – Струговка, 17:20 № 131 Покровка – Уссурийск, 18:20 № 120 Покровка – Чернятино, 19:00 Диспетчер «Примвокзала» прокомментировала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что отмены рейсов связаны с выходными у водителей в связи с праздником. График работы шофёров составляют специалисты приморского автотранспортного предприятия.