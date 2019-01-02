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Posted 2 января 2019, 04:15

Published 2 января 2019, 04:15

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

В Приморье отменены десятки автобусных рейсов из-за праздника

2 января 2019, 04:15
Сюжет
Перевозки
В Приморье отменены десятки междугородних автобусов. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», многих рейсов не будет в связи с праздничными выходными у водителей. Желающим добраться в Артём, Владивосток, Находку и другие районы края, стоит заранее ознакомиться с расписанием.

По информации «Примвокзала» 02.02.2019 отменены следующие рейсы:

От автовокзала Владивостока:

№ 501 Владивосток – Уссурийск, 14:10

№ 506 Владивосток – Находка, 15:10; 16:20

№ 504 Владивосток – Большой Камень, 15:55

№ 205МП Владивосток – Артём, 16:00

№ 512 Владивосток – Хороль, 17:00

№ 542 Владивосток – Вострецово, 20:30

От автовокзала Уссурийска:

№ 501 Уссурийск – Владивосток, 15:40; 16:55; 18:00

№ 514 Камень-Рыболов – Владивосток, 17:50

№ 542 Восток-2 – Владивосток, 18:05

№ 525 Пограничный – Владивосток, 18:20

№ 502 Спасск-Дальний – Владивосток, 18:50

№ 131 Уссурийск – Покровка, 19:30

От автовокзала Покровка:

№ 110 Покровка – Константиновка, 17:10

№ 111 Покровка – Синиловский, 17:15

№ 104 Покровка – Струговка, 17:20

№ 131 Покровка – Уссурийск, 18:20

№ 120 Покровка – Чернятино, 19:00

Диспетчер «Примвокзала» прокомментировала корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что отмены рейсов связаны с выходными у водителей в связи с праздником. График работы шофёров составляют специалисты приморского автотранспортного предприятия.

#Новости#Общество#Автобусные остановки#Перевозка пассажиров#Перевозки#Пассажиры
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