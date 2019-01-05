Доем невкусные салаты: необычную услугу предложили приморцам

Posted 5 января 2019, 01:58
Published 5 января 2019, 01:58
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Так, на популярной Интернет-барахолке пользователь опубликовал объявление, где сказано, что он готов «съесть вкусные и невкусные оставшиеся салаты во Владивостоке». На выбор приморцам предложили несколько блюд: салат «селёдка под шубой», заветренное «оливье», а также шампанское и мандарины.
«Готов брать самые сложные заказы, такие как «Сельдь под шубой» или «оливье», а также любые салаты с чесноком. Дополнительно возьму недопитый алкоголь, мандарины по договорной цене», - рассказал публикатор.
Новость о «спасателе» пищи уже появилась в социальных сетях. Многих рассмешила эта новость. А кто-то с сочувствием отнёсся к «бедному» приморцу.
«Бедный человек, накормите его. А после салатов посуду не помоет? Где было раньше это объявление, уже успели всё съесть», - рассказали пользователи в социальных сетях.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году самый новогодний салат оливье приморцы смогли подать на стол в среднем за 327 рублей. Корзина продуктов за эту сумму позволяла приготовить более 2 килограммов праздничного блюда.
Как удалось выяснить корреспонденту агентства в ходе рейда по популярным торговым сетям во Владивостоке, в магазинах в преддверии Нового года на многие товары действовали предновогодние скидки. В список входили и продукты для приготовления популярного оливье. Чтобы собрать «тазик» салата жителям региона необходимо было приобрести:
Банка маринованных огурцов в среднем обошлась приморцам в 79 рублей. Консервированный зелёный горошек будет стоил 59, а полкило картофеля – 12 рублей. 200 граммов мытой моркови из КНР жители края смогли в среднем купить за 8 рублей, четыре куриных яйца – за 31 рубль. 300 граммов варёной молочной колбасы обошлись в 102 рубля, а двухсотграммовая пачка майонеза стоила 33 рубля. Ну и, наконец, стограммовую луковицу в среднем в гипермаркетах можно было купить всего за три рубля. Общий чек за ингредиенты к оливье вышел примерно в 327 рублей.