Доем невкусные салаты: необычную услугу предложили приморцам

Банка маринованных огурцов в среднем обошлась приморцам в 79 рублей. Консервированный зелёный горошек будет стоил 59, а полкило картофеля – 12 рублей. 200 граммов мытой моркови из КНР жители края смогли в среднем купить за 8 рублей, четыре куриных яйца – за 31 рубль. 300 граммов варёной молочной колбасы обошлись в 102 рубля, а двухсотграммовая пачка майонеза стоила 33 рубля. Ну и, наконец, стограммовую луковицу в среднем в гипермаркетах можно было купить всего за три рубля. Общий чек за ингредиенты к оливье вышел примерно в 327 рублей.