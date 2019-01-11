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Posted 11 января 2019, 16:26

Published 11 января 2019, 16:26

Modified 1 сентября 2022, 03:06

Updated 1 сентября 2022, 03:06

Лукашенко: Россия может потерять своего единственного союзника

11 января 2019, 16:26
В четверг, 10 января белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что если Россия откажется компенсировать Белоруссии налоговый маневр в нефтяной отрасли, то потеряет своего единственного союзника на западном направлении.

В пятницу, 11 января представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова Лукашенко. Она отметила, что Белоруссия является надежным союзником и партнером России, и Москва настроена на расширение стратегического взаимодействия с Минском. По словам Захаровой, для этой цели создана российско-белорусская рабочая группа. Также активно сотрудничают профильные ведомства двух стран, добавила она. Об этом пишут dni.ru.

За неделю до нового года Лукашенко два раза приезжал в Москву и по нескольку часов общался с президентом РФ Владимиром Путиным. После столь тесных контактов политологи заговорили даже о том, что Белоруссия может войти в состав РФ или образовать с ней единое союзное государство.

Однако 10 января Лукашенко допустил провокационные заявления в адрес России, которые были расценены некоторыми экспертами как шантаж, и заявил, что страны останутся полностью независимыми.

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