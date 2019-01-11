Лукашенко: Россия может потерять своего единственного союзника

За неделю до нового года Лукашенко два раза приезжал в Москву и по нескольку часов общался с президентом РФ Владимиром Путиным. После столь тесных контактов политологи заговорили даже о том, что Белоруссия может войти в состав РФ или образовать с ней единое союзное государство.