Лукашенко: Россия может потерять своего единственного союзника

Posted 11 января 2019, 16:26
Published 11 января 2019, 16:26
Modified 1 сентября 2022, 03:06
Updated 1 сентября 2022, 03:06
В пятницу, 11 января представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова Лукашенко. Она отметила, что Белоруссия является надежным союзником и партнером России, и Москва настроена на расширение стратегического взаимодействия с Минском. По словам Захаровой, для этой цели создана российско-белорусская рабочая группа. Также активно сотрудничают профильные ведомства двух стран, добавила она. Об этом пишут dni.ru.
За неделю до нового года Лукашенко два раза приезжал в Москву и по нескольку часов общался с президентом РФ Владимиром Путиным. После столь тесных контактов политологи заговорили даже о том, что Белоруссия может войти в состав РФ или образовать с ней единое союзное государство.
Однако 10 января Лукашенко допустил провокационные заявления в адрес России, которые были расценены некоторыми экспертами как шантаж, и заявил, что страны останутся полностью независимыми.