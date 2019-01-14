Greenpeace: косатки и белухи замерзают в «китовой тюрьме» в Приморье

Posted 14 января 2019, 01:46
Published 14 января 2019, 01:46
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Информация о положении в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье опубликована на официальном сайте Greenpeace в России. Сторонники движения уверены, что вольеры с млекопитающими, которые находятся в бухте Средняя, окружены снегом и льдом. Не исключено, что в таких условиях обитания животные могут заболеть и, по мнению зоозащитников, погибнуть.
«Ситуацию вокруг китовой тюрьмы под Находкой можно назвать кратко — похолодание. Лёд виден в клетках с белухами. В таких условиях животные нуждаются в полноценном питании, тщательном уходе, чтобы они смогли дожить до выпуска на свободу», — рассказал эксперт отдела исследований Greenpeace Оганес Таргулян.
Представители некоммерческой организации получили ответ от Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры по поводу содержания животных в вольерах. В обращении было сказано, что юридические лица могут осуществлять деятельность по вывозу морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях, поскольку это не противоречит планам осуществления рыболовства в указанных целях. Прокомментировать это письмо теперь зоозащитники просят представителей Генеральной прокуратуры РФ.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что по ситуации, сложившейся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье, одними из первых тревогу забили члены Greenpeace. По их данным, в бухте Средняя под Находкой держали 13 краснокнижных косаток, чтобы продать в КНР.
В дальнейшем проблемой заинтересовались правоохранительные органы. Представителями было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова млекопитающих. По уголовному делу были проведены соответствующие проверки. Более того, представители правоохранительных органов побывали на предполагаемом «месте происшествия», где информация, которую ранее озвучивали представители общественных организаций, не подтвердилась.
История дошла и до Москвы. Так, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Кремль намерен сделать поручение в адрес губернатора региона Олега Кожемяко. Именно он должен был разобраться с существующей проблемой.
Когда зоозащитники заговорили о возможной транспортировке белух, к проблеме подключились и представители Тихоокеанского флота. Они готовы были оказать помощь экологам в транспортировке белух, но только в случае, если те сами решат, что им для этого необходимо.
Позже зоозащитники выявили ещё одну проблему. По их мнению, в бухте Средняя пропали три белухи. Ранее их было 90, но через несколько месяцев их количество уменьшилось до 87, однако в Следственном комитете по Приморью подтвердили наличие только 87 белух.
Расследование уголовного дела по незаконной добыче водных биологических ресурсов в бухте Средняя продолжается.