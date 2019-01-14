Greenpeace: косатки и белухи замерзают в «китовой тюрьме» в Приморье

Информация о положении в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье опубликована на официальном сайте Greenpeace в России. Сторонники движения уверены, что вольеры с млекопитающими, которые находятся в бухте Средняя, окружены снегом и льдом. Не исключено, что в таких условиях обитания животные могут заболеть и, по мнению зоозащитников, погибнуть.