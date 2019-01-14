Служащая Минобороны огорчена бездуховностью дальневосточных военных

«Построить Храм в честь Победы над фашизмом – разве это не память о тех, кто нашу землю защищал от врага?! После Великой Отечественной войны так и не было сделано ничего подобного. Мне в детстве рассказывали мои дедушки, сколько трудностей им пришлось пройти, сколько друзей, товарищей и близких потеряли они в этой страшной войне. Я думаю, что святое дело помнить этих людей!» – написала Надежда в редакцию.