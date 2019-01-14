Служащая Минобороны огорчена бездуховностью дальневосточных военных

Posted 14 января 2019, 00:29
Published 14 января 2019, 00:29
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
С инициативой строительства в Москве самого большого в стране православного собора выступил министр обороны России Сергей Шойгу после празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Сообщается, что общая площадь здания составит одиннадцать тысяч квадратных метров, высота – почти сто метров, а вместить оно сможет до шести тысяч человек единовременно. Финансирование строительства предполагается обеспечить за счет сбора пожертвований.
«Пожертвования военнослужащих на строительство главного храма Вооруженных сил должны быть исключительно добровольными», – заявил Шойгу.
Однако в декабре прошлого года на некоторых информационных ресурсах появились анонимные сведения о том, что деньги с военнослужащих в Хабаровске собираются не в добровольном, а, скорее, в «добровльно-принудительном» порядке. Причем, якобы, пожертвования собирались даже с тех, кто исповедует не православие, а другую религию. Назывались суммы от двухсот до пятисот рублей с человека.
Информация о том, что некоторые военные не горят желанием жертвовать на храм, очень расстроила ростовчанку, которая является служащей Минобороны и горячо поддерживает идею строительства главного военного храма. Она обратилась редакцию РИА «Восток-Медиа», как регионального дальневосточного СМИ, с необычной просьбой – помочь компенсировать расходы тех военных (по крайней мере, их части), которые недовольны сложившейся ситуацией.
«Построить Храм в честь Победы над фашизмом – разве это не память о тех, кто нашу землю защищал от врага?! После Великой Отечественной войны так и не было сделано ничего подобного. Мне в детстве рассказывали мои дедушки, сколько трудностей им пришлось пройти, сколько друзей, товарищей и близких потеряли они в этой страшной войне. Я думаю, что святое дело помнить этих людей!» – написала Надежда в редакцию.
В своем письме Надежда выразила готовность компенсировать затраты военнослужащих, кто жалеет, что им пришлось сдавать деньги, в размере пяти тысяч рублей из её личных сбережений.
«Не скажу, что много зарабатываю, но не хочу, чтобы кто-то думал плохо о нашем Храме. Всё равно, людей, верующих в святое, больше», – пояснила она.
Саввон прислала пять тысяч рублей в редакцию РИА «Восток-Медиа» с просьбой передать их недовольным хабаровским военным. Но, так как сделать это невозможно из-за отсутствия фамилий пострадавших (информация распространялась анонимно), по согласованию с ростовчанкой деньги будут переданы в качестве пожертвования на строительство храма.
В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что в командовании округа обращений о фактах принуждения военнослужащих к денежным пожертвованиям на строительство главного храма Минобороны нет.