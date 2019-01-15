Дмитрий Медведев считает, что в России слишком много отдыхают

По информации ТАСС, своё мнение о том, что в России слишком длинные каникулы, премьер-министр высказал на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ. Отметим, в этом году отдых у россиян начался в воскресенье, 30 декабря 2018 года. А первая рабочая неделя в 2019 году началась только в среду, 9 января.