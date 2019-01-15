Дмитрий Медведев считает, что в России слишком много отдыхают

Posted 15 января 2019, 08:04
Published 15 января 2019, 08:04
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По информации ТАСС, своё мнение о том, что в России слишком длинные каникулы, премьер-министр высказал на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ. Отметим, в этом году отдых у россиян начался в воскресенье, 30 декабря 2018 года. А первая рабочая неделя в 2019 году началась только в среду, 9 января.
«Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», - считает Дмитрий Медведев.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 53% опрошенных россиян поддерживает отставку правительства РФ. Многие из них высказали мнения о том, что нынешний кабинет министров не в состоянии решить вопросы падения доходов россиян.
Опрос был проведён специалистами «Левада-центра». Участие в нём приняли более 1600 россиян в 52 субъектах РФ. Так, 53% опрошенных поддерживает отставку нынешнего кабинета министров. И только чуть больше 40% граждан не имеют никаких претензий к работе правительства РФ.
Те, кто поддерживают отставку, считают, что правительство РФ не сможет в дальнейшем решить проблемы падения уровня доходов населения, а также не сможет обеспечить всех россиян работой.