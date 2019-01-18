В Приморье задержали крупную партию живого товара

Posted 18 января 2019, 00:53
Published 18 января 2019, 00:53
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Противозаконную продажу морских ресурсов нарушители производили в Китай. Для совершения преступлений они использовали различные подконтрольные им компании, в том числе и иностранные.
Удалось установить, что с привлечением этих же предприятий в 2016 и 2017 году сбытчики заключили договоры на экспорт камчатских крабов в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Японию, Корею и Китай. Общая сумма заработка составила 13,8 миллиона долларов США.
В КНР контрабандисты направили четыре партии морепродуктов общим весом 50 тонн. При оформлении мошенники предоставили недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, умышленно занижая стоимость продукции в два раза.
Заместитель начальника ДВОТ Дмитрия Полуляха сообщил, группа работала не только в Приморье, но и на Сахалине, а также в других регионах Дальнего Востока. Вывоз контрабанды из России банда неоднократно осуществлялся по поддельным документам.
В итоге специалисты Дальневосточной оперативной таможни возбудили четыре уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). За это виновникам грозит лишение свободы сроком до семи лет.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что на предприятии в Хасанском районе нашли опасное мясо краба. В содержании продукта присутствовала бактерия золотистого стафилококка, что могло бы вызвать массовые пищевые отравления.