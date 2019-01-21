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Posted 21 января 2019, 04:35

Published 21 января 2019, 04:35

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

Губернатор Приморья огорчился из-за булочек и газировки

21 января 2019, 04:35
Цены на выпечку в школах Владивостока недопустимо высокие. Кроме того, в учреждениях образования не должно быть автоматов со снеками и газированными напитками. Такие выводы сделал глава региона Олег Кожемяко после посещения образовательных учреждений, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил школы Владивостока, где проверил качество питания. Своими выводами он поделился с подписчиками в социальной сети Instagram. По словам главы региона, цены на выпечку в учреждениях образования должны быть снижены.

«Недопустимо высокие цены на выпечку, также нужно убрать из школ автоматы со снеками и газированными напитками – они отвлекают детей от здорового питания. В комиссии по контролю за питанием в школах будут входить представители Роспотребнадзора, управлений образования, а также активные родители», – рассказал Олег Кожемяко.

Пост главы региона в социальных сетях вызвал бурный резонанс. Многие пользователи просят проверить качество питания не только в школах Владивостока, но и в других городах и населённых пунктах края. Подписчики также попросили главу региона провести проверки и в дошкольных образовательных учреждениях.

Кстати, пользователи в социальных сетях согласились с губернатором Приморья. Они тоже считают, что в приморских школах завышенный ценник на выпечку.

«Цены задирают. И есть такое невозможно. На такую проблему нужно обращать внимание. Надеемся, что ситуация прояснится. В некоторых школах ценник на выпечку действительно «адский», – рассказали подписчики в социальных сетях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных правил и норм для организации питания детей. Однако школьникам в учреждениях образования не запретят питаться домашней едой.

#Новости#Общество#Владивосток#Питание школьников
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