Губернатор Приморья огорчился из-за булочек и газировки

Posted 21 января 2019, 04:35
Published 21 января 2019, 04:35
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил школы Владивостока, где проверил качество питания. Своими выводами он поделился с подписчиками в социальной сети Instagram. По словам главы региона, цены на выпечку в учреждениях образования должны быть снижены.
«Недопустимо высокие цены на выпечку, также нужно убрать из школ автоматы со снеками и газированными напитками – они отвлекают детей от здорового питания. В комиссии по контролю за питанием в школах будут входить представители Роспотребнадзора, управлений образования, а также активные родители», – рассказал Олег Кожемяко.
Пост главы региона в социальных сетях вызвал бурный резонанс. Многие пользователи просят проверить качество питания не только в школах Владивостока, но и в других городах и населённых пунктах края. Подписчики также попросили главу региона провести проверки и в дошкольных образовательных учреждениях.
Кстати, пользователи в социальных сетях согласились с губернатором Приморья. Они тоже считают, что в приморских школах завышенный ценник на выпечку.
«Цены задирают. И есть такое невозможно. На такую проблему нужно обращать внимание. Надеемся, что ситуация прояснится. В некоторых школах ценник на выпечку действительно «адский», – рассказали подписчики в социальных сетях.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных правил и норм для организации питания детей. Однако школьникам в учреждениях образования не запретят питаться домашней едой.