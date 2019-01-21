Губернатор Приморья огорчился из-за булочек и газировки

«Недопустимо высокие цены на выпечку, также нужно убрать из школ автоматы со снеками и газированными напитками – они отвлекают детей от здорового питания. В комиссии по контролю за питанием в школах будут входить представители Роспотребнадзора, управлений образования, а также активные родители», – рассказал Олег Кожемяко.