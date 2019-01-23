ФАС разрешила фирме из Китая купить российский бизнес хозяина сети Salomon

Posted 23 января 2019, 12:13
Published 23 января 2019, 12:13
Modified 1 сентября 2022, 03:29
Updated 1 сентября 2022, 03:29
Китайская фирма Mascot Bidco Oy сможет приобрести права, позволяющие ей «определять условия осуществления предпринимательской деятельности» финской компании Mascot Bidco Oy. Соответствующее ходатайство было удовлетворено, сообщили в ФАС.
Отметим, что фирма Amer Sports занимается изготовлением и реализацией спортивных товаров таких брендов, как Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson и Precor. Товары компании покупают спортклубы и дистрибьюторы. Брендовые магазины Amer Sports есть в 34 странах мира. По информации «Спарк», объем выручки финской компании в РФ за прошлый год составил порядка 2,4 м