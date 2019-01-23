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Posted 23 января 2019, 12:13

Published 23 января 2019, 12:13

Modified 1 сентября 2022, 03:29

Updated 1 сентября 2022, 03:29

ФАС разрешила фирме из Китая купить российский бизнес хозяина сети Salomon

23 января 2019, 12:13
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала разрешение китайской компании Mascot Bidco Oy выкупить у финской компании Amer Sports ее российский бизнес.

Речь идет о торговой сети Salomon. Об этом пишет RNS.

Китайская фирма Mascot Bidco Oy сможет приобрести права, позволяющие ей «определять условия осуществления предпринимательской деятельности» финской компании Mascot Bidco Oy. Соответствующее ходатайство было удовлетворено, сообщили в ФАС.

Отметим, что фирма Amer Sports занимается изготовлением и реализацией спортивных товаров таких брендов, как Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson и Precor. Товары компании покупают спортклубы и дистрибьюторы. Брендовые магазины Amer Sports есть в 34 странах мира. По информации «Спарк», объем выручки финской компании в РФ за прошлый год составил порядка 2,4 м

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