ФАС разрешила фирме из Китая купить российский бизнес хозяина сети Salomon

Отметим, что фирма Amer Sports занимается изготовлением и реализацией спортивных товаров таких брендов, как Salomon, Arc'teryx, Peak Performance, Atomic, Mavic, Suunto, Wilson и Precor. Товары компании покупают спортклубы и дистрибьюторы. Брендовые магазины Amer Sports есть в 34 странах мира. По информации «Спарк», объем выручки финской компании в РФ за прошлый год составил порядка 2,4 м