Лариса Белоброва хочет, чтобы все забыли про её обворованного мужа

Posted 25 января 2019, 01:18
Published 25 января 2019, 01:18
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
По данным источника, квартиру бывшего руководителя региона обворовала уборщица из Малайзии. Сообщается также о том, что её уже нашли.
К слову, впервые за почти недельные разбирательства в этой истории появился комментарий супруги Сергея Дарькина Ларисы Белобровой. Во время общения с корреспондентом издания «Говорит Москва» она сообщила, что информация о нанесённом семье ущербе слишком преувеличена.
«Половина информации как всегда преувеличена. У нас гораздо больше проблем у всех, чем кража в квартире у какого-то человека. Чем быстрее про это все забудут, тем будет гораздо конструктивнее», - сказала Лариса Дмитриевна.
Сам Сергей Михайлович случившееся никак не объясняет и не составляет комментариев.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о краже в московской квартире бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина почти на 7,5 миллиона рублей, которая случилась предположительно с 3 по 17 января 2019 года. Изначально в числе подозреваемых оказались люди, вхожие в помещение – прислуга, шофёр, сотрудники ЖЭК.
Сергей Михайлович перестал возглавлять регион в 2012 году, после чего основательно перебрался в Москву. К слову, семья бывшего губернатора всегда отличалась обеспеченностью. По крайней мере, об этом говорит тот факт, что супруга Дарькина актриса Лариса Белоброва неоднократно попадала в рейтинг самых богатых женщин страны по версии Forbes.