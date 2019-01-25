Лавров считает Вашингтон причастным к созданию двоевластия в Венесуэле

Лавров уверен, что искусственное создание двоевластия в Венесуэле может привести к тяжелым последствиям и дестабилизации страны. Глава МИД рассказал, что Вашингтон делает заявления о причастности других стран к вмешательству во внутренние дела стран на фоне именно таких своих действий. Об этом 24 января сообщила газета Дни.ру.