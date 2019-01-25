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Posted 25 января 2019, 14:48

Published 25 января 2019, 14:48

Modified 1 сентября 2022, 03:29

Updated 1 сентября 2022, 03:29

Лавров считает Вашингтон причастным к созданию двоевластия в Венесуэле

25 января 2019, 14:48
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что столь быстрое признание самопровозглашенного президента Венесуэлы некоторыми странами, в том числе США, является признаком их прямого вмешательства во внутренние процессы страны.

Лавров уверен, что искусственное создание двоевластия в Венесуэле может привести к тяжелым последствиям и дестабилизации страны. Глава МИД рассказал, что Вашингтон делает заявления о причастности других стран к вмешательству во внутренние дела стран на фоне именно таких своих действий. Об этом 24 января сообщила газета Дни.ру.

Политик рассказал о мыслях по применению внешней вооруженной силы в Венесуэле, которые озвучивали некоторые страны. Такие сигналы очень тревожны и Лавров предостерег Вашингтон от военного вмешательства в суверенные вопросы страны.

23 января спикер оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо стал самопровозглашенным временным президентом. Такое заявление было сделано на фоне протестных движений против избранного президента. Через час после заявления Гуайдо президент США Дональд Трамп заявил о его признании.

Гуайдо также поддержали Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Эквадор, Чили. В его поддержку также выступила Организация американских государств. В то же время, победивший на выборах Николас Мадуро обвинил США в поддержке госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

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