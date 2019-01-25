Первое чтение в Госдуме прошли проекты закона о фейковых новостях

Posted 25 января 2019, 14:46
Published 25 января 2019, 14:46
Modified 1 сентября 2022, 03:29
Updated 1 сентября 2022, 03:29
В первом проекте закона предлагается административная ответственность за высказывание в неприличной форме неуважения к госсимволвам и органам власти в интернете. Авторы проекта во время обсуждения обратили особое внимание на то, что эти ограничительные меры направлены именно на оскорбление власти в целом, а не на критику конкретных представителей власти. Об этом 24 января сообщила газета Дни.ру.
Второй законопроект направлен на введение ответственности за публикацию в интернет-пространстве недостоверной информации. Авторы говорят, что инициатива позволит эффективнее бороться с такими фейковыми новостями, как ложная информация о сотнях погибших во время пожара в торговом центре Кемерова “Зимняя вишня”.
Противодействовать недостоверным новостям будут Генеральная прокуратура и Роскомнадзор. Руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что портал “Медиалогия” зафиксировал в СМИ свыше 20 тыс опубликованных недостоверных сообщений в прошлом году.
Законопроекты разработала группа, возглавляемая сенатором Андреем Клишасом. Полномочные представители президента и правительства в нижней палате парламента Гарри Минх и Александр Синенко подтвердили позицию Администрации президента и кабинета министров, которые поддержали законопроекты.
Минх отметил, что в законопроектах нет речи о цензуре или о чем-то, что бы нарушало Конституцию. Спикер Думы Вячеслав Володин обратил внимание, что аналогичные законы уже действуют в европейских государствах, и он хотел бы ко второму чтению прояснить некоторые вопросы на основе международного опыта.
Следующим этапом для инициаторов законопроектов является более подробное формулирование конкретных действий властных структур в процессе блокировки ложной информации таким образом, чтобы при этом не были задеты конституционные права граждан на свободу слова. Во втором чтении законопроектов будет участвовать и молодежный парламент при Государственной Думе.