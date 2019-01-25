Первое чтение в Госдуме прошли проекты закона о фейковых новостях

В первом проекте закона предлагается административная ответственность за высказывание в неприличной форме неуважения к госсимволвам и органам власти в интернете. Авторы проекта во время обсуждения обратили особое внимание на то, что эти ограничительные меры направлены именно на оскорбление власти в целом, а не на критику конкретных представителей власти. Об этом 24 января сообщила газета Дни.ру.