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Posted 25 января 2019, 14:46

Published 25 января 2019, 14:46

Modified 1 сентября 2022, 03:29

Updated 1 сентября 2022, 03:29

Первое чтение в Госдуме прошли проекты закона о фейковых новостях

25 января 2019, 14:46
Депутаты государственной думы в первом чтении приняли проекты закона о наказании за обнародование недостоверной информации и оскорбление власти. Правительство положительно высказалось о законопроектах, но авторы закона обещали усовершенствовать их ко второму чтению.

В первом проекте закона предлагается административная ответственность за высказывание в неприличной форме неуважения к госсимволвам и органам власти в интернете. Авторы проекта во время обсуждения обратили особое внимание на то, что эти ограничительные меры направлены именно на оскорбление власти в целом, а не на критику конкретных представителей власти. Об этом 24 января сообщила газета Дни.ру.

Второй законопроект направлен на введение ответственности за публикацию в интернет-пространстве недостоверной информации. Авторы говорят, что инициатива позволит эффективнее бороться с такими фейковыми новостями, как ложная информация о сотнях погибших во время пожара в торговом центре Кемерова “Зимняя вишня”.

Противодействовать недостоверным новостям будут Генеральная прокуратура и Роскомнадзор. Руководитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что портал “Медиалогия” зафиксировал в СМИ свыше 20 тыс опубликованных недостоверных сообщений в прошлом году.

Законопроекты разработала группа, возглавляемая сенатором Андреем Клишасом. Полномочные представители президента и правительства в нижней палате парламента Гарри Минх и Александр Синенко подтвердили позицию Администрации президента и кабинета министров, которые поддержали законопроекты.

Минх отметил, что в законопроектах нет речи о цензуре или о чем-то, что бы нарушало Конституцию. Спикер Думы Вячеслав Володин обратил внимание, что аналогичные законы уже действуют в европейских государствах, и он хотел бы ко второму чтению прояснить некоторые вопросы на основе международного опыта.

Следующим этапом для инициаторов законопроектов является более подробное формулирование конкретных действий властных структур в процессе блокировки ложной информации таким образом, чтобы при этом не были задеты конституционные права граждан на свободу слова. Во втором чтении законопроектов будет участвовать и молодежный парламент при Государственной Думе.

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