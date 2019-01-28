Картина дня в Приморье: ОРВИ, мэр Владивостока и винодельня

Кроме того специалисты в администрации Находкинского городского округа пояснили ситуацию по заболеваемости пневмонией. Несколько дней многие региональные издания сообщают о катастрофической ситуации с заболеваемостью пневмонией в приморском городе Находка, где ввели карантин. Однако в отделе по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа корреспонденту агентства рассказали, что городские власти попросту одними из первых в Приморье прислушались к рекомендациям управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от 17 января 2019 года по введению масочного режима и переносу некоторых массовых мероприятий. По самым последним данным, озвученным в ходе утренней планёрки 28 января, ситуация по заболеваемости начала улучшаться.