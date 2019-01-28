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Posted 28 января 2019, 09:23

Published 28 января 2019, 09:23

Modified 1 сентября 2022, 02:57

Updated 1 сентября 2022, 02:57

Картина дня в Приморье: ОРВИ, мэр Владивостока и винодельня

28 января 2019, 09:23
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника – в обзоре РИА «Восток-Медиа»

ОРВИ

В Приморском крае наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Уровень эпидемического порога среди населения выше на 10,1 процента.

Как корреспонденту агентства рассказали в администрации региона, эпидпорог превышен среди всех возрастных групп населения, кроме детей до двух лет и возрастной категории 7-14 лет. В этих категориях наоборот уровень эпидпорога снизился на 11,5 и 2,8 процента соответственно.

Ситуацию по заболеваниям в регионе специалисты называют штатной. По их наблюдениям, в это время года в регионе традиционно проявляется рост вирусных заболеваний.

Кроме того специалисты в администрации Находкинского городского округа пояснили ситуацию по заболеваемости пневмонией. Несколько дней многие региональные издания сообщают о катастрофической ситуации с заболеваемостью пневмонией в приморском городе Находка, где ввели карантин. Однако в отделе по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа корреспонденту агентства рассказали, что городские власти попросту одними из первых в Приморье прислушались к рекомендациям управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от 17 января 2019 года по введению масочного режима и переносу некоторых массовых мероприятий. По самым последним данным, озвученным в ходе утренней планёрки 28 января, ситуация по заболеваемости начала улучшаться.

Мэр Владивостока

С 29 января во Владивостоке стартует конкурс на замещение должности главы Владивостока. Такое решение приняли городские депутаты на очередном заседании Думы Владивостока 28 января.

С 30 января желающие могут подать свои документы. Решение о том, кто займёт кресло главы города, будет принято 28 марта. Определили в Думе Владивостока и окончательный состав конкурсной комиссии. По решению депутатов в её состав вошли депутаты Владимир Исаков, Геннадий Куликов, Виктор Аблапов и Виктор Фёдоров. Отметим, эти же депутаты также входили в состав конкурсной комиссии в 2017 года.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в средине января в Думу Владивостока поступил список представителей конкурсной комиссии для конкурса на замещение должности главы города от губернатора регионе Олега Кожемяко. Так, по его поручению в конкурсную комиссию назначены врио вице-губернатор по внутренней политики Приморья Антон Волошко, заместитель директора департамента - начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики региона Сергей Батаев, депутат Законодательного собрания региона Юрий Корсаков и начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов краевой администрации Виктор Киряев.

Депутатам Думы Владивостока нелегко далось решение об открытии конкурса. На заседаниях в 2018 году этот вопрос сначала был сорван депутатами партии КПРФ. Ещё на одном заседании было принято решение отложить рассмотрение вопроса по причине найденных противоречий в документе. В итоге процедура формирования конкурсной комиссии началась только 20 декабря 2018 года.

Винодельня

В приморской «Майхинской» винодельне прошли обыски. Силовики изъяли 6,5 тысячи литров контрафактного алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

Бизнес, которым занимался приморец, в МВД назвали незаконным. В официальном сообщении ведомства говорится, что нелегальным созданием вина и его распространением занимался местный житель. Кроме того, он проводил на территории экскурсии, дегустации, а также знакомил гостей с процессом производства алкогольной продукции.

В итоге силовики конфисковали около 6,5 тысяч литров алкогольной продукции и возбудили уголовное дело за незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь владельцу винодельни грозит трёхмиллионный штраф и лишение свободы на срок до трёх лет.

К слову, именно эту винодельню посетила одна из ведущих известной программы «Орёл и решка» летом 2018 года. Владелец винодельни Сергей Куречко провёл для ведущей Александры Власовой церемонию дегустации вин.

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