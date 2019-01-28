Новая неделя принесёт в Приморье череду циклонов и потепление

Posted 27 января 2019, 22:58
Published 27 января 2019, 22:58
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как корреспонденту рассказали сотрудники «Примпогоды», в понедельник, 28 января, погоду в крае определяет поле пониженного атмосферного давления. Вероятность того, что выпадет снег, равна 60 процентам. При умеренном, а на побережье сильном ветре температурный фон составит от -10 до 0 градусов.
В столицы ДФО с вероятностью 20 процентов снег возможен в утреннее время. После обеда усилится ветер. Столбик термометра остановится на отметках -2… -4 градуса.
К слову, на новой неделе, в регионе ожидается настоящая череда циклонов. По крайней мере, ранее такой прогноз сделали синоптики.
Предстоящей ночью немного похолодает, а завтра, 29 января, наоборот – потеплеет на 3-4 градуса.
В среду, 30 января, ожидается выход ещё одного вихря, который также вызовет осадки в ряде районов Приморья.
В краевом центре первая половина наступившей недели будет солнечной. Подует свежий ветер. Ночной температурный фон будет варьироваться от -5 до -9 градусов, дневной – от 0 до -4 градусов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что последние январские выходные порадовали жителей края теплом, а о череде циклонов на новой неделе синоптики предупреждали заранее.