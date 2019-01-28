Новая неделя принесёт в Приморье череду циклонов и потепление

Как корреспонденту рассказали сотрудники «Примпогоды», в понедельник, 28 января, погоду в крае определяет поле пониженного атмосферного давления. Вероятность того, что выпадет снег, равна 60 процентам. При умеренном, а на побережье сильном ветре температурный фон составит от -10 до 0 градусов.