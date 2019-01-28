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Posted 27 января 2019, 22:58

Published 27 января 2019, 22:58

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Новая неделя принесёт в Приморье череду циклонов и потепление

27 января 2019, 22:58
Сюжет
Погода
Сегодня в Приморье может выпасть снег. Повторение осадков ожидается в среду, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту рассказали сотрудники «Примпогоды», в понедельник, 28 января, погоду в крае определяет поле пониженного атмосферного давления. Вероятность того, что выпадет снег, равна 60 процентам. При умеренном, а на побережье сильном ветре температурный фон составит от -10 до 0 градусов.

В столицы ДФО с вероятностью 20 процентов снег возможен в утреннее время. После обеда усилится ветер. Столбик термометра остановится на отметках -2… -4 градуса.

К слову, на новой неделе, в регионе ожидается настоящая череда циклонов. По крайней мере, ранее такой прогноз сделали синоптики.

Предстоящей ночью немного похолодает, а завтра, 29 января, наоборот – потеплеет на 3-4 градуса.

В среду, 30 января, ожидается выход ещё одного вихря, который также вызовет осадки в ряде районов Приморья.

В краевом центре первая половина наступившей недели будет солнечной. Подует свежий ветер. Ночной температурный фон будет варьироваться от -5 до -9 градусов, дневной – от 0 до -4 градусов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что последние январские выходные порадовали жителей края теплом, а о череде циклонов на новой неделе синоптики предупреждали заранее.

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