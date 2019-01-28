Посол Венесуэлы в РФ: госпереворот режиссировал Вашингтон

По его словам, президент несколько раз пытался организовать переговоры с оппозицией. Николас Мадуро всегда искал и ищет возможности для такого диалога. Однажды оппозиция согласилась сесть за стол переговоров с Мадуро. Когда документ был проработан, и оставалось всего лишь подписать его, оппозиции позвонили из Госдепартамента США. О чем шел разговор – неизвестно, но после этого делегация оппозиционных сил отказалась от дальнейших переговоров и покинула встречу.