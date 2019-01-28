Посол Венесуэлы в РФ: госпереворот режиссировал Вашингтон

Posted 28 января 2019, 13:53
Published 28 января 2019, 13:53
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
Посол напомнил, что протесты в Венесуэле начались с 1999 года, когда страну возглавил команданте Уго Чавес. В 2002 году оппозиция на несколько часов свергла президента, пока в стране происходили забастовки нефтяных предпринимателей при поддержке США. Об этом пишет газета «Известия».
В 2013 году Уго Чавес умер, и в результате честного голосования Венесуэлу возглавил Николас Мадуро. С этого момента стране была объявлена жесткая экономическая война, отметил дипломат.
По его словам, президент несколько раз пытался организовать переговоры с оппозицией. Николас Мадуро всегда искал и ищет возможности для такого диалога. Однажды оппозиция согласилась сесть за стол переговоров с Мадуро. Когда документ был проработан, и оставалось всего лишь подписать его, оппозиции позвонили из Госдепартамента США. О чем шел разговор – неизвестно, но после этого делегация оппозиционных сил отказалась от дальнейших переговоров и покинула встречу.
Мексика, Россия и Уругвай предложили стать посредниками в переговорах между официальными властями Венесуэлы и оппозицией. Однако самозваный «президент» Хуан Гуайдо не хочет вступать в диалог, сказал посол.
Тортоса поблагодарил российское правительство, которое всегда защищало конституционные процессы и выступало против вмешательства США во внутренние дела других стран.
Правящая партия не рассматривает возможность своего ухода, заявил Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. При поддержке Вашингтона была проведена попытка государственного переворота. Вице-президент США Майкл Пенс поддержал спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, который объявил себя президентом. Однако у него не было законных прав на такое решение. У этого самозванца нет ни резиденции, ни кабинета министров, подчеркнул дипломат.
Тортоса сказал, что официальные власти во главе с Николасом Мадуро не планируют арестовывать дипломатическую собственность США и высылать американских послов. Каракас не даст Вашингтону повода для столкновения.
США, Канада, Бразилия, Аргентина, Перу и несколько других государств признали самопровозглашенного президента. Мадуро поддержали Россия, Мексика, Боливия, Куба и другие страны. Кремль назвал ситуацию в Венесуэле квазипереворотом, инициированным Западом.